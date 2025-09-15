경북 울진 왕돌초서 스쿠버 다이빙하던 50대 남성 숨져

14일 오전 9시 26분께 경북 울진군 후포면 왕돌초 인근 해상에서 스킨스쿠버 다이빙을 하던 50대 남성이 물에 빠져 숨졌다.
경북 울진해양경찰서 등에 따르면 A(51)씨는 수중 암반인 왕돌초 주변에서 다이빙하던 중 의식을 잃고 한때 실종됐으며, 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
해경은 수중 레저업체 관계자 등 목격자들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
입력 : 2025-09-15 07:22:07
