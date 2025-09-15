정부, 美에 무제한 통화스와프 요청…대통령실 "다양한 방안 협의"

한미 관세협상이 진행 중인 가운데 정부가 미국 측에 무제한 한미 통화스와프 체결을 요구한 것으로 14일 알려졌다.

대통령실 고위관계자는 뉴시스에 "한미 간 통화스와프 체결을 포함한 다양한 방안을 협의 중"이라고 했다.

3500억달러 규모의 대미 투자펀드 후속 협상 과정에서 미국 측이 펀드 전액을 현금으로 조달해 달라고 요구한 데 따른 것으로 풀이된다. 펀드에 대규모 달러를 조달할 경우 원화 가치가 급락할 수 있는 만큼, 통화스와프 체결을 통해 외환시장 충격을 완화하려는 것으로 해석된다. 통화스와프는 양국 중앙은행이 통화를 맞교환하는 협정으로, 통화스와프를 체결하면 외환 부족시 환율 급등을 막을 수 있다.

앞서 김용범 정책실장은 지난 9일 한국방송기자클럽 초청토론회에서 대미 투자펀드와 관련한 후속 협상 진행 상황에 대해 "(대미 투자펀드가) 근본적으로 외환시장에 미칠 충격에 대해 같이 고민하고, 미국이 도와줄 부분은 해답을 달라고 하고 있다"며 "그 문제 때문에 (협상이) 상당히 교착 상태에 있다"고 했다.

김 실장은 "특별히 외환 쪽 통화스와프 등 문제 해결이 안 되고 있다"며 "일본은 기축통화에 미국과 무제한 통화스와프가 있다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지