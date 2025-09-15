대출 옥죄기 여파… ‘생애 첫 집’ 마련 늘었다

올해 매매된 전국 아파트 등 집합건물 중 생애 최초 매수자의 거래 비중이 역대 최대를 기록했다. 탄핵 정국, 조기 대선, 대출 규제 강화 등 시장 변수가 커지면서 정책자금대출 지원이 많은 생애최초 구입자를 중심으로 매수가 늘어난 것으로 보인다.

14일 대법원 등기정보광장에 공개된 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등) 소유권 매매 이전등기 통계를 분석한 결과 지난 1∼8월 전국 집합건물 65만9728건 중 생애최초 매수 건은 28만4698건으로 43.2%에 달했다. 집합건물 매수 10건 중 4.3건 이상을 생애 처음 주택 구입자가 사들인 것이다. 이는 전년 동기 대비 42.5%를 넘어선 것이며, 대법원에 관련 통계가 공개된 2010년 이후 1∼8월 기준으로 역대 최대 비중이다. 연간 통계와 비교해도 직전 최고치인 2013년의 43.1%를 뛰어넘어 조사 이래 가장 높았다.



생애최초 거래 비중이 커진 것은 생애최초 주택구입자금이나 신혼부부·신생아 대출 등 저리의 정부 정책자금 대출 혜택이 많고, 1주택 이상 유주택자들과 달리 처음 주택을 사는 사람들은 시중은행의 주택담보대출 제한도 받지 않기 때문이다. 금융당국은 가계부채관리 명목으로 지난해에 이어 올해도 1주택자에 대해서는 주담대를 금지하고 있다. 금리 인상이나 전세사기 등으로 연립·다세대나 오피스텔 등의 투자수요가 감소한 것도 생애최초 구입자 증가에 일정 부분 영향을 미쳤다는 분석이다.



윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “향후 보유세 등 다주택자의 세부담이 늘어나면 생애 최초 주택 매수자와의 구입 비중 격차는 더 벌어질 수 있다”고 말했다.

