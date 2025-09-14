대구권 대학 수시경쟁률 지난해보다 상승…의학계열 강세

대구권 대학들이 2025년도 수시모집 원서접수를 마감한 결과 대부분 대학의 평균 경쟁률이 지난해에 비해 상승한 것으로 집계됐다. 매년 치열한 경쟁이 펼쳐진 의·치의·약학 계열의 인기도 여전했다.

14일 각 대학에 따르면 계명대는 4110명 모집에 3만330명이 지원해 7.38대1의 경쟁률을 보였다. 지난해 6.53대1의 경쟁률을 기록했다. 비수도권 사립대 가운데 수시원서 지원자 3만명을 넘어선 것은 계명대가 처음이다. 학생부교과(일반전형) 의예과가 30.6대1, 약학부 23.0대1을 기록하는 등 높은 경쟁률을 보였다. 학생부교과(면접전형) 약학부 경쟁률도 25.8대1을 기록했다.

대구대 경산캠퍼스 전경

대구대는 3723명(정원 내 기준) 모집에 2만659명이 지원해 5.55대1의 경쟁률이었다. 대구대 지난해 경쟁률은 5대1이다. 경쟁률 상위 학과로는 간호학과, 물리치료학과, 웹툰애니메이션학부, 미디어커뮤니케이션학부, 응급구조학과, 역사교육과, 경찰학부(경찰행정학전공) 등이다.

대구한의대학교는 모집인원 985명이 7289명이 지원해 평균 경쟁률 7.40대 1로 마감했다. 한의예과(인문) 학생부교과 일반전형 7명 모집에 243명이 지원해 34.71대1, 한의예과(자연) 학생부종합 일반전형 10명 모집에 314명이 지원해 31.40대1의 경쟁률을 보였다. 간호학과 학생부교과 면접전형은 13.95대1로 집계됐다.

수시에서 4510명을 모집하는 경북대에는 6만303명이 지원해 평균 13.37대1의 경쟁률을 보였다. 경북대 지난해 경쟁률은 11.78대 1이었다. 1191명을 뽑는 경일대는 8천412명이 지원해 7.06대1의 경쟁률을 기록했다. 이 대학 지난해 경쟁률은 6.53대1이었다.

계명대 성서캠퍼스 본관 전경

영남대학교는 3857명 모집에 2만5293이 지원해 평균 경쟁률 6.65대1을 나타냈다. 최근 3년 연속 경쟁률 상승세를 이어갔다. 최고 경쟁률은 일반학생전형 의예과가 기록했다. 8명 모집에 270명이 지원해 33.75대1의 경쟁률이었다.

이 밖에 대구가톨릭대는 2345명 모집에 1만 5693명이 지원해 6.7대1의 평균 경쟁률을 기록했다. 지난해 5.81대1보다 크게 상승했다. 학생부교과 교과전형에서 약학부 35대1, 체육교육과 21대1의 높은 경쟁률을 각각 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지