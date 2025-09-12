“한순간 떠밀려갔다” 폐장한 제주 해수욕장서 수난사고 잇따라…5명 구조

폐장한 제주 해수욕장에서 물에 빠지는 사고가 잇따라 발생했다.

12일 제주소방안전본부에 따르면 전날 오후 5시 48분쯤 제주시 구좌읍 김녕해수욕장에서 ‘물놀이객 3명이 파도에 휩쓸린 것 같다’는 신고가 접수됐다.

11일 제주시 구좌읍 월정해수욕장에서 소방당국이 바다에 빠진 물놀이객을 구조하고 있다. 제주소방안전본부 제공

당시 현장에 있던 해수욕장 안전요원이 20대 관광객 2명을 구조하는데 성공했다. 이안류에 떠밀려간 1명은 소방대원이 물 밖으로 구조했다.

물놀이객들은 크게 다친 곳 없어 병원으로 이송되지는 않았다.

이날 오후 8시 12분쯤 제주시 구좌읍 월정해수욕장에서는 ‘20대 여성 2명이 파도에 떠밀려 표류하고 있다’는 신고가 접수됐다.

11일 제주시 구좌읍 김녕해수욕장에서 안전요원이 이안류에 떠밀려간 물놀이객을 구조하고 있다. 제주소방안전본부 제공

당시 해변에 있던 남성이 구명환을 던져 여성 1명을 안전하게 구조한 것으로 알려졌다.

또 다른 1명은 소방구조대원이 수영으로 접근해 구조했다.

소방당국은 해변에 있던 민간인이 신속하게 구명환을 바다에 던져 초기 대응에 크게 기여했다고 전했다. 바로 현장을 떠난 남성의 신원은 확인되지 않았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지