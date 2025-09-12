김재원 “2찍 사람취급 않더니”… ‘宋 막말’ 두둔

더불어민주당 정청래 대표의 국회 교섭단체 대표연설 도중 나왔던 국민의힘 송언석 원내대표의 막말을 두고 파문이 확산하고 있다. 국민의힘은 송 원내대표의 발언을 두둔하고 나섰고, 우원식 국회의장은 공개적으로 사과를 촉구했다.

김재원 최고위원. 세계일보 자료사진

11일 국민의힘 김재원 최고위원은 이날 최고위원회의에서 송 원내대표의 발언에 대해 “기호 2번을 찍은 국민을 사람 취급하지 않고 박멸의 대상으로 여기기 때문에 벌어지는 일”이라며 “정청래 대표는 국민의힘 해산을 공언하면서 야당 말살을 획책하고 있다”고 주장했다. 그는 최강욱 전 민주당 교육연수원장이 북 콘서트에서 ‘2찍을 한날한시에 싹 모아 묻어버려야 한다’는 취지로 발언한 것을 언급하며 “당신들의 언행에 치를 떨면서 ‘제발 그리됐으면 좋겠다’고 생각하는 사람이 한두 사람이겠나”라고 말했다. 같은 당 양향자 최고위원이 “사과해야 한다”고 밝힌 것과 달리 송 원내대표를 적극 옹호하고 나선 것이다.



민주당 정 대표는 지난 9일 국회 연설에서 “‘노상원 수첩’이 성공했다면 이재명 대통령도, 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것”이라고 말했다. 이때 국민의힘 의석에서 “제발 그리됐으면 좋았을 건데”라는 발언이 나왔고, 송 원내대표가 이 발언을 한 것으로 드러났다. 민주당에선 해당 발언이 내란 동조나 다름없다며 질타를 쏟아내고 있다.



우 의장은 송 원내대표 발언에 대해 “망동이자 국민 상식, 헌법으로부터의 일탈”이라고 강하게 비판했다. 우 의장은 이날 본회의에서 해당 발언을 언급하며 “이른바 ‘노상원 수첩’, 그 존재만으로 국민 가슴을 쓸어내렸던 그 참혹한 내용을 두고 ‘그렇게 됐으면 좋았을 것’이란 발언을 어떻게 받아들여야 하나”며 “국민 앞에 사죄해야 한다”고 말했다. 그는 “5·18 광주가 기억나지 않느냐”고 반문하며 “국회를 침탈하고 헌정질서를 중단시키고 정치적 상대방을 폭력으로 제거하려는 내란에 찬동한다는 의미인지 분명한 입장을 밝히라”고 촉구했다.

