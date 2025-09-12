美구금 근로자 316명 12일 한국 돌아온다

미국 조지아주 엘러벨 현대차그룹·LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 미 이민세관단속국(ICE)에 체포됐던 한국인 근로자 316명이 7일 만에 풀려났다. 이들은 당초 계획보다 하루 연기된 12일 전세기를 타고 한국에 돌아온다. 정부는 이들이 다시 미국에서 일하는 데 문제가 없다는 점을 미국 측으로부터 확인했다고 밝혔다.

이민단속으로 체포됐던 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 애틀란타 공항으로 향하기 위해 11일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설을 나선 뒤 버스에 탑승해 있다. 연합뉴스

11일(현지시간) 조지아주 구금시설에 구금됐던 한국인 근로자 317명 중 316명, 함께 현장에서 체포된 일본인 3명, 중국인 10명, 인도네시아인 1명은 구금시설에서 나와 430㎞ 떨어진 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 이동해 대한항공 전세기를 탔다. ICE 버스 대신 기업 측이 마련한 버스를 타고 이동했으며, 수갑은 차지 않았다. 이들은 자진출국 형태로 귀국한다. 한국인 근로자 1명은 개인 사정으로 잔류했다.

미국을 방문한 조현 외교부 장관은 앞서 10일 마코 루비오 미 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관과 앤디 베이커 백악관 국가안보 부보좌관 겸 부통령 안보보좌관을 백악관에서 잇따라 만났다. 조 장관은 주미 한국대사관에서 기자들을 만나 “이분들이 다시 미국에 와서 일하는 데 아무런 문제가 없게 하겠다는 것도 (미국 측으로부터) 확약을 받았다”고 설명했다. 또 재발 방지를 위해 새로운 비자 카테고리를 만드는 것을 포함해 다양한 방안을 논의하기 위한 양국 외교당국 간 워킹그룹 신설을 제의했으며 신속히 협의하기로 했다. 특히 베이커 부보좌관은 도널드 트럼프 행정부에서 대규모 대미 투자가 현실화하고 있지만 현 비자 제도는 이를 뒷받침해 오지 못했고, 이번 사건은 문제 해결을 위한 의미 있는 계기가 됐다고 평가하면서 양국 간 후속조치를 적극 추진해 나가자고 했다고 외교부가 전했다.

당초 이들은 10일 풀려나 귀국길에 오를 예정이었으나 트럼프 대통령이 “숙련된 한국 인력”이 잔류해 미국 인력을 교육·훈련시키는 방안을 제안하면서 9일 밤 갑작스럽게 절차가 중단됐다. 루비오 장관은 이날 조 장관과의 회담에서 트럼프 대통령의 이 같은 의사를 전달했지만, 한국 측은 구금됐던 이들의 건강상태 등을 고려해 귀국하도록 했다.

