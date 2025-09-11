농협·통계청, '아침밥으로 건강지수UP 행복지수UP' 캠페인 진행

농협중앙회와 통계청은 11일 정부대전청사에서 출근길 직원과 방문객을 대상으로 아침밥의 중요성을 알리는 캠페인을 펼쳤다. 농협중앙회 농촌지원부장 김진욱(사진 왼쪽에서 2번째부터) , 농협중앙회 농업농촌지원본부 상무 이광수, 통계청 사회통계국장 공미숙. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)와 통계청(청장 안형준)은 11일 정부대전청사에서 출근길 직원과 방문객을 대상으로 아침밥의 중요성을 알리는 캠페인을 펼쳤다.

이번 캠페인은 농협중앙회가 역점 추진 중인 아침밥 먹기 활성화를 통해 직장인과 국민들을 대상으로 건강한 식습관 형성과 간편한 아침식사 문화 확산을 위해 실시하게 되었다.

질병관리청 국민건강통계에 따르면, 우리 국민의 아침 결식률은 2014년 24.1%에서 2023년 34.6%로 10년 사이 10%p 이상 증가했다. 특히 주요 경제활동인구인 19~49세 성인의 결식률은 41.3~57.2%로 전체 평균치를 크게 웃돌고 있다.

이번 행사에는 농협중앙회 농업농촌지원본부 이광수 상무와 농촌지원부장, 통계청 사회통계국장을 비롯해 농협 관계자(은행 정부대전청사지점, 중앙회 대전본부) 등이 동참해 직접 농협쌀 즉석밥과 홍보물 등을 배포하며 캠페인 취지를 알렸다.

이날 행사를 주관한 이광수 상무는“이번 캠페인을 통해 아침밥의 중요성과 우리쌀의 우수성에 대한 인식이 높아지는 계기가 되기를 바란다”며“건전한 식습관 형성을 위한 활동을 지속 확대해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

통계청 공미숙 사회통계국 국장은 “건강한 식습관 생활화를 위해 이번 아침밥 먹기 캠페인에 동참하게 되어 건강한 대한민국을 만드는 데에 기여할 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 정확한 통계 생성을 통해 농업정책 수립을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

행사에 참여한 통계청 직원들은 “바쁜 아침시간에 든든한 아침밥을 챙겨주셔서 감사하다”며“우리 쌀로 만든 제품이라는 점에서 더욱 의미있게 느껴진다”는 반응을 보였다.

한편, 농협중앙회와 통계청은 2018년 5월 ▲ 농업통계 품질 향상 ▲ 농업관련 정보 분석 및 활용을 위한 공동 연구 등을 목표로 업무협력 협약을 체결한 바 있다.

