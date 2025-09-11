소아암·백혈병 환아 치료 위해…김희재 팬덤, 상금 50만원 기부

가수 김희재의 팬들이 선한 영향력을 실천하며 소아암·백혈병 환아들을 위해 따뜻한 나눔을 이어갔다.

한국소아암재단은 가수 김희재를 응원하는 팬들이 ‘선한스타’ 8월 가왕전 상금 50만원을 환아 치료비로 기부했다고 11일 밝혔다.

가수 김희재. 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처

‘선한스타’는 팬들이 스타의 영상을 시청하거나 앱 내 미션에 참여해 응원 점수를 쌓으면, 순위에 따라 해당 스타의 이름으로 상금이 기부되는 플랫폼이다.

김희재는 이번 기부를 포함해 ‘선한스타’를 통한 누적 기부금 4718만원을 달성했다. 재단은 상금 전액을 소아암·백혈병·희귀난치질환으로 투병 중인 환아들의 수술비, 병원 치료비, 이식비, 희귀의약품 구입비 등에 사용할 예정이다.

한국소아암재단은 만 19세 이하에 소아암·백혈병 진단을 받았거나, 만 25세 이하 희귀난치질환 환아에게 최소 500만원에서 최대 3000만원까지 치료비를 지원하고 있다.

재단 홍승윤 이사는 “아이들을 위해 따뜻한 후원에 감사드린다”며 “모인 성금은 도움이 절실한 아이들의 치료 현장에 소중히 전달하겠다”고 말했다.

김희재는 첫 번째 미니앨범 'HEE'story'를 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 팬들에게 소개한다.

