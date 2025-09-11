“미국도 K-소주 열풍”…롯데칠성음료 순하리, 美 판매 채널 2만3000점 돌파

롯데칠성음료가 미국 소주 시장에서 ‘순하리 처음처럼(이하 순하리)’을 필두로 꾸준한 성장세를 기록하며 글로벌 도약을 위한 입지를 강화하고 있다.

롯데칠성음료의 순하리 판매채널이 올해 상반기 미국에서 2만 3천여 개 점을 돌파했다고 11일 밝혔다. 2023년 말 2700여 개 점과 비교하면 8배 이상 증가했다. 미국 내 소주 판매 지역 또한 48개주로 2023년 말 26개주 대비 약 85% 늘었다.

롯데칠성음료는 2024년 코스트코(Costco), 타겟(Target), 크로거(Kroger), 알버슨(Albertsons) 등 미국 대형 유통채널에도 순차적으로 순하리와 새로를 입점시키며 현지 시장으로 판매채널을 넓혀 나갔다.

이에 힘입어 롯데칠성음료의 미국 내 과일소주 수출액은 2021년부터 지난해까지 연평균 성장률 38%를 기록했고, 올해 상반기 과일소주 수출액도 전년 동기 대비 약 20% 증가했다. 뿐만 아니라 처음처럼, 새로 등 일반 소주의 미국 수출액도 2021년부터 지난해까지 연평균 20% 이상 올랐다.

롯데칠성음료는 순하리가 교민 시장을 넘어 현지 시장까지 확대한 성공 요인으로 미국 현지 주류 유통사 ‘E&J 갤로’와의 협력이 주효했다고 분석했다. E&J 갤로는 전 세계 약 110개 국에 ‘칼로로시’, ‘갤로’ 등 와인을 수출하는 주류 회사로 미국 주류 시장에서 막강한 영향력을 지니고 있다.

롯데칠성음료는 2023년 12월 글로벌 파트너십을 강화하는 업무협약을 체결하고 이듬해 1월부터 갤로의 유통망을 활용해 ‘순하리’, ‘처음처럼’, ‘새로’를 현지 주류 판매점, 대형마트 체인점 등에 입점시켰다.

롯데칠성음료는 채널 다변화 이 외에도 미국의 과일소주 시장 선점을 위한 다양한 활동을 진행하고 있다. 올 4월에는 미국에서 순하리 자두, 순하리 리치 2종을 새롭게 출시하고 SNS 이벤트를 진행하며 신제품 알리기에 나섰다. 순하리 리치와 자두는 2025 샌프란시스코 주류품평회에서 각각 더블 골드와 실버를 수상하며 제품 우수성을 인정받기도 했다.

8월부터는 플로리다주, 위스콘신주, 텍사스주 등에 위치한 주요 대학 풋볼 경기장에서 순하리 부스를 운영하고 있다. 시음 행사, 굿즈 제공 등의 마케팅 활동을 진행해 미국 젊은 층을 대상으로 브랜드 인지도를 높인다는 전략이다. 또한 롯데칠성음료는 미국 프로축구 LA갤럭시 홈구장에 순하리 바도 운영중이다.

롯데칠성음료 관계자는 “E&J갤로의 유통망을 활용한 채널 다변화가 가시화된 성과로 나타나고 있다”며 “한국 소주를 위스키나 맥주처럼 독자적인 주류 카테고리로 자리잡을 수 있도록 해외 마케팅을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

