국민성장펀드 국민보고대회 [한강로 사진관]

이재명 대통령이 10일 서울 마포구 마포 프론트원에서 '국민성장펀드 국민보고대회 및 토론회'를 개최해 산업계, 창업·벤처업계, 금융권 등 참석자들의 의견을 청취했다.

이날 국민보고대회는 최태원 SK회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사AI 대표 등 우리나라 첨단전략산업을 이끌고 있는 기업들뿐만 아니라 창업·벤처기업, 벤처캐피탈, 대학교 창업 동아리 및 미래꿈나무, 이세돌 교수, 신동식 회장 등 명사들까지 약 130여명이 참석했다.

이 대통령은 "국민성장펀드는 정체된 우리 산업에 새롭게 활력을 불어넣을 것"이라고 말하며 "“100조원으로 발표된 펀드규모를 150조원 이상으로 확대하여 지원하겠다”라고 밝혔다.

이후 첨단전략산업 육성 전략, 창업·벤처생태계 활성화 등과 관련한 활발한 토론이 펼쳐졌다.

