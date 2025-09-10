수자원공사, 공군과 이동식 정수 설비 협약 체결

한국수자원공사가 도서 지역 등 열악한 환경 군부대 지원을 위해 공군과 정수 설비 도입 협약을 체결했다.

한국수자원공사는 10일 경기도 평택시 공군 방공관제사령부에서 공군 장병들의 식수 여건 개선을 위하여 공군과 ‘모듈형 정수 설비 도입사업 위·수탁 협약’을 체결했다.

한국수자원공사가 공군과 ‘모듈형 정수설비 도입사업’ 위·수탁 협약을 체결했다. 이번 사업은 도서, 산간 지역에 위치하여 상수도 보급이 어려운 공군부대를 대상으로 군 장병들이 안심하고 마실 수 있는 식수 제공을 목표로 한다. 왼쪽부터 공군 방공관제사 신병주 참모장, 한국수자원공사 문숙주 수도부문장, 공군 미사일방어사 방중환 참모장. 한국수자원공사 제공

모듈형 정수 설비는 컨테이너 등 시설 내부에 정수 설비를 집약적으로 구성한 장비다. 외부 충격에도 견딜 수 있도록 고강도 설계를 적용해 제작된다. 이에 따라 도서 지역이나 열악한 환경에 있는 군부대에도 운반과 설치가 용이하고 신속한 이동설치도 가능하다.

한국수자원공사는 지난 2월엔 육군과 협약을 체결해 최전방 육군 부대를 대상으로 모듈형 정수 설비 도입사업을 진행 중이다. 이번 공군과의 협약으로 장병들의 깨끗한 식수 공급을 위한 지원을 공군까지 확대하게 됐다.

한국수자원공사는 이번 협약에 따라 2027년까지 최북단 백령도를 포함한 상수도 미공급 16개 공군부대에 총 64억 원을 투입해 모듈형 정수 설비를 설치한다. 한국수자원공사는 정수 설비 설계, 제작 등 기술적 업무를, 공군은 사업추진을 위한 행정적, 재정적 지원을 각각 담당한다.

문숙주 한국수자원공사 수도부문장은 “한국수자원공사는 도서, 산간 등 취약지역 주민들의 먹는 물 문제 해결을 위해 다양한 물 복지 사업을 확대하고 있다”며 “최전방과 도서 지역에서 근무하는 군 장병들이 깨끗하고 안전한 물을 안심하고 이용할 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 한국수자원공사는 2021년부터 국방부 및 환경부와 협력해 급수시설 정비계획 수립, 급수시설 기술 진단, 스마트 물관리 체계 구축 등을 추진하며 군 장병들의 안정적인 식수 이용을 지원하고 있다.

