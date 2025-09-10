사흘 앞 다가온 ‘레전드 집결’ 아이콘매치…놓치지 말아야 할 관전 포인트

넥슨 제공

넥슨이 개최하는 전 세계 축구 레전드들의 초대형 축구 경기 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작(2025 아이콘매치)’이 3일 앞으로 다가온 가운데 이용자와 전 세계 축구 팬들의 기대감이 최고조에 이르고 있다. 올해는 베일, 제라드, 카시야스 등 새롭게 합류한 스타 선수들의 출전을 비롯해 축구 명장 아르센 벵거와 라파엘 베니테스 감독의 지략 대결로 한층 무게감이 더해졌다.

시대를 풍미했던 레전드들의 재회와 맞대결은 팬들에게 특별한 감동을 선사할 예정이다. 여기에 실제 경기 결과가 ‘FC 온라인’ 게임에 반영되는 ‘라이브 퍼포먼스’ 시스템이 더해지며, 올해 ‘아이콘매치’는 작년보다 더욱 풍성한 볼거리와 새로운 경험을 제공할 것으로 기대를 모은다.

◆제라드 등 합류한 ‘FC 스피어’…2연승 도전하는 ‘실드 유나이티드’

‘2025 아이콘매치’의 핵심 서사는 ‘FC 스피어(창팀)’의 반격으로 지난해 패배한 ‘FC 스피어’는 올해 승리를 위해 전력을 대폭 강화했다. 대표적인 스피드 드리블러인 웨일스의 윙어 가레스 베일과 등을 영입해 공격진을 보강했다. 여기에 잉글랜드 리버풀 FC의 레전드이자 주장이었던 스티븐 제라드와 독일의 전천후 미드필더 슈바인슈타이거까지 합류하며 힘과 균형을 더했다.

‘실드 유나이티드’도 추가적인 레전드 선수들 영입하며 2년 연속 ‘아이콘매치’ 승리를 노린다. 브라질의 마이콘, 잉글랜드 애슐리 콜 등 최고 수준의 좌우 풀백을 영입해 이탈리아 유벤투스의 클라우디오 마르키시오, 브라질의 질베르투 실바 등 수비형 미드필더를 보완했다. 여기에, 작년 출전했던 퍼디난드-비디치 라인에 알레산드로 네스타와 솔 캠벨이 합류해 포메이션이 한층 견고해졌다.

◆‘교수님’ 벵거 vs ‘마법사’ 베니테스…명장의 리턴 매치

축구 역사상 명장으로 꼽히는 아르센 벵거와 라파엘 베니테스 감독의 리턴 매치 또한 많은 이용자와 축구팬들의 이목을 집중시키고 있다. 각 감독이 공격수와 수비수로만 구성된 팀으로 구사할 전술과 전략을 두고 갑론을박이 이어지며 ‘2025 아이콘매치’를 즐기는 또 하나의 관전 포인트로 떠오르고 있다.

벵거 감독은 ‘아스널 FC’ 감독으로 프리미어리그 무패 우승을 달성한 바 있으며, 선수 개인의 창의성과 패스를 중시하는 전술 철학으로 잘 알려져 있다. ‘2025 아이콘매치’에서 제라드, 베일, 루니 등 개인 역량이 출중한 선수들을 이끌며 ‘FC 스피어’의 반격을 견인할지 이목이 집중된다.

이에 맞서는 ‘실드 유나이티드’의 베니테스 감독은 리버풀 FC 감독 재임 시 04-05 UEFA 챔피언스 리그 결승전에서 패색이 짙은 상황에서도 승리를 이끌어내며 ‘이스탄불의 기적’을 만든 상징되는 전술가로, 촘촘한 수비와 유기적인 포지션 운영을 무기로 삼는다. 많은 팬들은 ‘실드 유나이티드’의 지휘봉을 잡은 그가 선수들에게 조직력을 극대화하는 전술을 요청하며 2연승을 노릴 것으로 전망된다.

◆다시 만난 동료와 라이벌…레전드들의 다채로운 서사

동시대를 누볐던 레전드들의 다채로운 인연은 ‘2025 아이콘매치’에서만 만나볼 수 있는 특별한 재미 요소다. ‘FC 스피어’ 소속으로 벵거 감독과 앙리가 다시 만나 ‘아스널 FC’ 무패 우승 시절을 회상할 수 있는 반면, 함께했던 질베르투 실바, 솔 캠벨, 애슐리 콜은 ‘실드 유나이티드’ 소속으로 벵거와 맞선다. 베니테스 감독과 욘 아르네 리세는 리버풀 FC에서 ‘이스탄불의 기적’을 함께한 사제 관계지만, 이번에는 당시 팀 주장이었던 제라드를 막아야 하는 입장이다.

세계 축구사에서 빼놓을 수 없는 명승부의 주역들도 다시 맞붙는다. 최고의 골키퍼로 불리던 부폰과 카시야스의 대결은 이미 향수를 불러일으키고 있으며, 첼시 시절 함께 활약했던 드로그바와 애슐리 콜, 마켈렐레는 적으로 마주한다. 여기에 맨체스터 유나이티드 황금기를 이끌던 루니와 박지성이 퍼디난드, 비디치, 캐릭을 상대하는 장면은 그 시절을 추억하는 팬들에게 특별함을 선사할 예정이다.

◆경기 결과 반영하는 ‘2025 아이콘매치 클래스(25IM)’

넥슨이 지난달 선보인 ‘2025 아이콘매치 클래스’는 게임과 실제를 교차하는 새로운 콘텐츠다. ‘2025 아이콘매치(25IM)’ 클래스는 세계적으로 활약했던 레전드 선수들의 전성기 시절 기량을 세밀하게 반영한 신규 클래스로, ‘2025 아이콘매치’ 경기 결과에 따라 ‘25IM 클래스’ 선수들의 능력치가 상승하는 ‘라이브 퍼포먼스’가 적용되기 때문에 경기를 관람하며 즐길 수 있는 또 다른 재미 요소로 작용한다.

이벤트 매치에서 진행되는 다양한 미니 게임을 통해서 속력 및 가속력, 볼 컨트롤, 밸런스, 슛 파워, 중거리 슛 등 핵심 능력치가 3포인트씩 향상되며, 마지막에 진행되는 ‘커브 챌린지’를 통해 커브 능력치가 5포인트 올라간다. 뿐만 아니라, 메인 매치 승리 팀은 선수 전체 능력치 1포인트가 올라간다.

넥슨 박정무 사업부사장은 “작년보다 더욱 화려한 레전드 선수들이 출전하는 '2025 아이콘매치'를 통해 팬 여러분들께 추억과 또 다른 감동을 선보일 예정”이라며 “13일 이벤트 매치부터 14일 메인 매치까지 더욱 풍성해진 ‘아이콘매치’를 재밌게 즐겨 주시길 바란다”고 말했다.

