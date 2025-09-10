농협, 강릉 가뭄 피해지역에 6억여원 긴급 지원

농협중앙회는 최근 극심한 가뭄으로 큰 피해를 입은 강릉시에 가뭄 피해 극복 성금을 전달하였다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 최근 극심한 가뭄으로 큰 피해를 입은 강릉시에 성금 4억원 및 농업인에게는 1억원 상당의 생필품을 지원한다고 9일 밝혔다.

농협은 이번 지원에 앞서, 가뭄 대비를 위해 양수기 120대를 사전 공급하였고 1억원 상당의 식수와 농업용수를 긴급 지원한 바 있다. 이번 추가 지원까지 포함하면 강릉지역 가뭄 극복을 위한 총 지원 규모는 6억원을 넘어섰다.

강호동 회장은 이날 가뭄으로 인해 피해를 입은 대파 농가를 직접 둘러보고, 김홍규 강릉시장을 만나 가뭄 피해 극복 성금 4억원을 전달하였다. 또한, 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 농업인을 위해 식수 ·햇반 등 생활용품 1억원 상당을 지원하겠다고 약속했다.

강호동 회장은 “가뭄으로 큰 어려움을 겪고 있는 강릉 농업인과 시민들께 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며“농협은 지역사회와 함께 위기를 극복해 나가기 위해 지속적으로 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

□ 김홍규 강릉시장은“농협의 따뜻한 성원과 지원이 피해 복구에 큰 힘이 된다”며“전달받은 성금은 피해 농가와 시민들을 위해 소중히 활용하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.

