‘제14회 바다 식목일’ 기념행사 2026년 완도서 열린다

전남 완도군이 2026년 개최되는 ‘제14회 바다 식목일’ 기념행사 개최지로 최종 선정됐다.

10일 완도군에 따르면 바다 식목일(5월 10일)은 바다 생태계의 중요성과 바다 사막화 등 문제를 알리고 바다 숲 조성의 필요성을 국민과 함께 공유하기 위해 2012년 법정 기념일로 제정됐다.

완도군청 전경. 완도군 제공

완도군은 2014년 ‘제2회 바다 식목일’ 기념행사를 개최한 데 이어 12년 만에 행사를 또 개최하게 됐다.

바다 식목일 기념행사는 내년 5월 2일부터 7일까지 열리는 ‘2026 프레(pre)완도국제해조류박람회’와 연계해 진행될 예정이다.

바다 식목일 행사는 해양수산부, 전남도, 완도군이 주최하며 한국수산자원공단 주관으로 열린다.

신우철 완도군수는 “해양 환경보호 중요성과 해양자원의 가치를 알리는 두 행사를 연계해 개최한다는 점에서 더욱 의미가 크다”면서 “두 행사를 성공적으로 개최해 청정바다, 해양 생태 도시의 위상을 높이겠다”고 말했다.

한편, 군은 2024년부터 한국수산자원공단 남해본부, 효성그룹 등과 협력해 신지면 해역에 1.59㎢ 규모의 해조류·해초류(잘피) 복합 바다 숲 조성 사업을 추진 중이다.

올해는 한국수산자원공단 남해본부, 한국전력과 협력해 완도읍 장좌리 해역에서 잘피 이식, 해안 정화 활동 등 탄소 중립 실천을 위한 다양한 활동을 추진했다.

군은 기후 위기 대응을 위한 신규 블루카본(바다 숲) 발굴, 국민 참여형 바다 숲 조성 사업을 통해 연안 생태계 종 다양성, 해조류 생체랑 증가에 힘쓸 방침이다.

