‘전통시장 르네상스 이끈다’… ‘두류젊코센터’ 문 열고 본격 운영

대구 달서구 신내당시장 상점가 일대의 상권 활성화와 고객 편의, 청년창업 지원 기반을 마련할 수 있는 공간이 들어섰다.

10일 대구 달서구에 따르면 전날 두류젊코 상권활성화구역 내 ‘두류젊코센터’ 개소식을 열고 전통시장과 지역 상권 활성화를 이끌 거점 운영을 시작했다. 이날 개소식에는 이태훈 달서구청장, 홍성주 시 경제부시장, 시·구의원, 상인·주민 등 60여 명이 참석했다.

지난 9일 두류젊코센터 개소식에서 참석자들이 테이프 커팅식을 하고 있다. 대구 달서구 제공

상권활성화 사업의 일환인 시장환경개선 사업 완료를 기념하는 ‘신내당 어울마당’이 함께 열려 주민과 상인이 소통하는 자리가 마련됐다. 두류젊코센터는 2023년 대구시 전통시장 시설현대화 공모에 선정돼 총사업비 26억9300만원을 들여 조성을 완료했다.

전체 면적 319.32㎡, 지상 3층 규모로, 신내당시장 상점가를 비롯한 두류젊코 상권의 대표 고객지원센터로 활용된다. 1층은 무인카페와 고객쉼터, 2층은 상인회와 상권관리기구 사무공간, 3층은 프로그램실로 구성된다.

센터 운영은 신내당시장상점가 상인회가 맡는다. 주민에게는 편안한 휴식과 커뮤니티 공간을, 상인과 청년에게는 역량 강화·자생력 제고를 위한 플랫폼을 제공한다.

이태훈 달서구청장은 “두류젊코센터가 고객 쉼터, 청년 창업 지원, 상인 교육, 주민 참여 문화프로그램 등을 통해 전통시장과 지역 상권 활성화의 계기가 되길 바란다”며 “상인·주민·청년이 함께 배우고 소통하는 열린 공간으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

