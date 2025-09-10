“살 빼야 하는데… 비만약 살 수가 없어요” 무슨 일? [수민이가 궁금해요]

“(비만약) 마운자로 없나요?”

비만약 마운자로가 품귀현상을 빚고 있다. 체중 감량 효과가 입소문 나면서 수요를 공급이 따라가지 못하고 있다. 애초 당뇨병 치료 목적으로 개발된 치료제가 다이어트 목적으로 오남용 되고 있다는 지적이 나온다.

10일 바이오업계에 따르면 마운자로는 지난달 14일 국내에 출시돼 병의원과 약국에 공급되고 있다.

그러나 공급 4주일이 지났지만 대부분 약국에서는 마운자로를 찾아보기 힘든 실정이다. 국내 마운자로 공급량이 수요에 비해 부족하다 보니 유통업체들이 대형 병원·약국 위주로 공급하고 있기 때문이다.

마운자로 출시에 맞춰 비만약 위고비(세마글루타이드)를 용량에 따라 최고 42% 인하해 시중 판매가격이 20만원대 중반까지 낮아졌지만 시중가 33만원 수준인 마운자로 수요가 줄지 않고 있다. 그 이유는 뭘까.

릴리의 임상 결과에 따르면 마운자로는 고용량까지 투약할 경우 체중 감소율이 평균 20.2%로 13.7% 수준인 위고비보다 높은 것으로 알려지며 인기를 끌고 있다.

대형 유통업체 관계자는 "마운자로가 중국과 인도 등 수요가 많은 곳에 우선 공급되면서 한국에는 공급량이 많지 않다"며 "공급받은 마운자로가 충분하지 않기 때문에 처방이 많이 이뤄질 수 있는 대형 병원이나 대형 약국에 우선적으로 공급할 수밖에 없다"고 말했다.

마운자로는 2022년 5월 미국에서 출시된 이후 올해 상반기까지 중국, 일본, 유럽국 등 48개국에 출시됐다. 한국은 3년 이상 지난 올해 8월 중순 저용량 제품인 2.5㎎과 5㎎ 출시가 이뤄졌다. 고용량 제품인 7.5㎎과 10㎎은 공급 부족 등 여파로 10월 중순쯤에나 국내에 들어올 것으로 전망된다.

의료계는 비만치료제 발전 자체는 긍정적으로 보는 분위기다. 비만뿐 아니라 고혈압, 당뇨병 등 동반 질환 발생률을 낮춰 사회적 비용을 줄일수 있어서다.

다만 미용 목적으로 마운자로, 위고비 등 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만치료제를 무분별하게 처방받는 게 문제다.

GLP-1 계열 비만치료제 주사제는 초기 체질량지수(BMI) 30㎏/㎡ 이상인 성인 비만 환자 또는 27㎏/㎡ 이상 30㎏/㎡ 미만이면서 고혈압 등 1개 이상 체중 관련 동반질환이 있는 성인 과체중 환자에게 처방되는 전문의약품이다.

비만에 해당하는 환자가 허가 범위 내로 사용해도 오심, 구토, 설사, 변비 등 위장관계 이상 반응과 발진, 통증, 부기 등 주사 부위 반응이 흔하게 나타난다. 과민반응, 저혈당증, 급성췌장염, 담석증, 체액감소 등 부작용도 발생할 수 있다.

강재헌 강북삼성병원 가정의학과 교수는 "우리 사회에는 여성을 중심으로 지나친 날씬함에 대한 욕구가 높은 상황"이라며 "마운자로 등은 반드시 의사의 올바른 처방을 받고 투여해야 한다"고 강조했다.

조영규 지샘병원 가정의학과 과장은 "비만치료제 처방 시 피검사 결과 등이 필요한 것도 아니니 BMI를 거짓으로 기재하면 문제없이 약을 처방받을 수 있는 구조"라며 "너무 쉽게 처방받을 수 있는 약이 됐고 이에 따른 사회적 문제가 생기는 것"이라고 지적했다.

