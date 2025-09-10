조정석, '부산행' 연상호 감독에 빌딩 팔아 70억 시세차익

배우 조정석이 70억 넘는 시세 차익을 거둔 것으로 알려진 대치동 빌딩을 영화감독 연상호에게 팔았다.

지난 9일 대법원 등기소에 따르면, 조정석은 연상호에게 서울 대치동 빌딩을 110억원에 매각했다. 2018년 이 부지를 39억원에 법인 명의로 매입, 2020년 준공 허가를 받아 건물을 올렸다. 7년 만에 시세차익 71억원을 올린 셈이다.

연상호는 6월 이 빌딩을 법인 명의로 평 1억6000만원 선에 사들였다. 대지면적 224.6㎡(67.94평), 연면적 710.71㎡(214.98평)다. 지하 1층~지상 6층 규모로, 영어학원이 전층 임대 중이다. 지난달 소유권 이전을 마쳤으며, 신탁사에 소유권을 위탁한 상태다.

조정석은 지난달 30일 개봉한 '좀비딸'에서 활약했다. 이 영화는 누적관객수 550만명을 넘으며 흥행했다. 연상호는 '부산행'(2016)으로 천만영화 신화를 썼으며, 11일 '얼굴' 개봉을 앞두고 있다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지