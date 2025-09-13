비운의 한국술, 와인 스타일로 부활한다 [명욱의 술 인문학]

한국 주류 시장에서 가장 안타깝다고 느껴온 술이 있다. 바로 약주다. 대부분 약주라 하면 ‘몸에 좋은 술’ 혹은 ‘한약재를 넣은 술’을 떠올리지만, 실제 법적 정의는 다르다. 약주는 탁주와 달리 반드시 여과하여 맑아야 하고, 약재를 넣어도 그만, 넣지 않아도 그만이다. 중요한 것은 밀이나 밀누룩을 일정 비율 이상 사용해 한국 술의 정체성을 담아야 한다.



1990년대 이후 한국의 약주는 주로 구기자, 인삼, 산사 등 약재와 허브를 첨가해 만들어졌다. 하지만 이 시장은 지난 20년간 급격히 위축됐다. 바로 소맥(소주와 맥주를 섞은 술)의 등장 때문이다. 당시 소주의 알코올 도수는 25도 전후였고, 소맥은 25도의 소주와 5도의 맥주를 섞어 12도 전후의 알코올 도수를 만들었다. 이는 약주와 거의 동일했다.

약주가 무감미료·장기 숙성·생(生)발효라는 무기로 최근 변화와 발전을 거듭하고 있다. 사진은 왼쪽부터 2025 우리술품평회 대통령상을 수상한 천비향과 누룩명인 한영석의 청명주, 농암종택의 일엽편주, 단양주인 마루나약주.

게다가 청량한 탄산감과 ‘섞어 마시는 재미’까지 갖춘 소맥은 약주가 지녔던 시장을 그대로 가져갔다. 그리고 몸에 좋은 술이라는 약주의 이미지는 시대의 변화 속에서 점차 퇴색됐다. 여기에 소주 도수마저 15도 이하로 내려오면서 약주와의 차이도 크지 않게 되었다. 무엇보다 약주보다 소주가 값이 싸다는 점도 큰 영향을 미쳤다.



하지만 최근 10년 사이 약주 시장에 놀라운 반전이 일어나고 있다. 바로 약재와 허브를 배제하고, 오직 쌀과 누룩, 물로만 승부하는 ‘화이트 와인 스타일 약주’가 등장한 것이다. 이 술들은 빠른 발효가 아닌 장기 숙성을 거치며, 인공 감미료 대신 원재료의 맛을 그대로 살린다. 또 살균이 아닌 생(生)상태로 출시되어 청량하고 살아 있는 풍미를 전한다.



결과는 놀랍다. 사과, 복숭아, 멜론, 참외를 연상시키는 풍부한 과실향, 부드러운 목 넘김, 깊은 여운과 복합적인 후미. 이는 과실로 빚은 와인과 견주어도 손색이 없다. 색 역시 영롱한 황금빛으로, 과거에는 ‘누리끼리하다’고 폄하되던 빛깔이 이제는 잘 익은 화이트 와인과 같다는 평가를 받고 있다. 중요한 것은 일부러 화이트 와인을 흉내 낸 것이 아니라는 점이다. 본연의 맛이 이렇다는 것이다.

명욱 주류문화칼럼니스트

디자인도 달라지고 있다. 전통적인 갈색병 형태 대신 와인병과 유사한 라벨링을 채택해 서양화된 우리의 식사자리에 전혀 이질감이 없다. 약주가 잃었던 시장의 자리를 화이트 와인 분야에서 되찾고 있는 셈이다.

물론 화이트 와인과 똑같을 수는 없다. 그러나 중요한 것은 우리 쌀과 누룩, 전통 발효법으로 만든 술이 화이트 와인 못지않은 상큼함과 풍부한 향을 낼 수 있다는 사실이다. 겉모습은 와인 같지만 속은 철저히 한국적인 술. 나는 이것을 최근 전 세계를 휩쓴 K팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 닮았다고 본다. 소니와 넷플릭스가 제작을 주도해도, 그 속의 이야기와 창작은 한국이 만든 것처럼 말이다.



이제 한국의 약주는 비운의 역사에서 벗어나, 무감미료·장기 숙성·생(生)발효라는 무기로 식사와 함께 즐기는 우아한 술로 등장하고 있다. 발효와 숙성 그리고 원재료의 풍미에서 느껴지는 다양한 감상 포인트가 있는 약주. 한국 문화(K컬처)의 확대로 화이트 와인을 닮은 약주가 아닌, 약주를 닮은 화이트 와인이 등장하기를 기대해 본다.

● 명욱 주류문화 칼럼니스트는… 주류 인문학 및 트렌드 연구가. 숙명여대 미식문화 최고위과정 주임교수를 거쳐 현재는 세종사이버대학교 바리스타&소믈리에학과 겸임교수로 재직 중이다. 넷플릭스 백스피릿의 통합자문역할도 맡았으며, 저서로는 ‘젊은 베르테르의 술품’과 ‘말술남녀’가 있다. 최근에는 술을 통해 역사와 트렌드를 바라보는 ‘술기로운 세계사’를 출간했다

