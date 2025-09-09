월성본부, ‘제9회 통일기원 문무대왕 문화제’ 지원

한국수력원자력 월성원자력본부는 지난 6~7일까지 경주시 문무대왕면 봉길리 문무대왕릉 일원에서 열린 '제9회 통일기원 문무대왕 문화제'를 지원했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 동경주 3개 읍·면(감포읍, 문무대왕면, 양남면) 주민 모두가 함께 참여해 신라 문무대왕의 충과 효 정신을 받들고 되살리는 의미로 문화예술의 장을 열기 위해 마련됐다.

월성본부는 지난 6~7일까지 경주시 문무대왕면 봉길리 문무대왕릉 일원에서 열린 '제9회 통일기원 문무대왕 문화제'를 지원한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 월성본부 제공

감은사지~문무대왕릉으로 이어지는 용행차 시연과 추향대제로 문화제 개회를 알렸다.

지역주민 가요제, 국악공연, 초대가수 공연 등 다양한 프로그램이 진행된 가운데 행사 내내 지역민·관광객 등 다양한 참석자들의 뜨거운 호응이 이어졌다.

특히 이번 행사 기간동안 월성원자력본부는 홍보부스를 운영하며 월성 2·3·4호기 계속운전, 한수원 지원사업 등 월성본부의 지역 지원사업들을 소개하는 등 지역수용성 제고를 위한 홍보활동을 적극 시행했다.

정원호 월성본부장

정원호 월성본부장은 “세계 유일 수중릉인 문무대왕릉에서 열리는 이 행사가 지역을 넘어 우리나라를 대표하는 문화제로 자리 잡기를 기원한다”며 “월성본부는 앞으로도 지역민과 함께 소통하고 성장하며 상생의 가치를 실천해 나가겠다”고 말했다.

한편 이 행사는 월성본부 '한수원 지원사업' 공모로 선정된 후 2015년부터 열리고 있으며 올해로 9회차를 맞았다.

월성본부는 앞으로도 지역공동체 일원으로서 지역 문화발전 및 지역 경제 활성화에 이바지할 다양한 사업을 발굴하고 지원해 나갈 방침이다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

