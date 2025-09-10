메시지에 여러 개 ‘대댓글’… 카톡, 답장 기능 개편 추진

카카오가 카카오톡의 답장 기능을 전면 개편하는 방안을 검토하고 있다.



9일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 이달 23일 개최하는 ‘이프(if) 카카오’ 콘퍼런스에서 메시지에 여러 개의 ‘대댓글’을 달며 이야기를 이어갈 수 있는 형태의 답장 기능을 공개할 전망이다.



카카오는 2018년 채팅방 내에 다른 사람이 올린 메시지를 길게 눌러 답장을 보내는 기능을 추가했다. 빠르게 흘러가는 대화 속에서 지나간 질문에 대한 답을 할 때 유용하게 활용할 수 있는 기능이다.



현재는 한 번에 답장 하나만을 별도의 메시지로 달 수 있다. 이를 개편해 메시지에 여러 개의 대댓글을 달며 이야기를 이어갈 수 있는 미국 메신저 업체 ‘스레드’ 방식으로 바꾸는 것을 검토하겠다는 설명이다. 스레드는 단체 채팅방에서 특정 주제에 관해 이야기를 나누는 데 특화된 방식이다.



카카오 관계자는 “다양한 이용자의 수요를 반영해 기능을 확대하는 방향으로 개편을 준비하고 있다”며 “자세한 내용은 확정되지 않았고, 이프 카카오에서 최종안을 공개할 예정”이라고 설명했다.

윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

