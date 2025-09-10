역사성 못 살리고 독특함만 남긴 ‘랜드마크 콤플렉스’ [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]

서울 도심을 공간적으로 가장 크게 변화시킨 길을 꼽자면 세종대로 사거리에서 남대문까지 이어지는 옛 태평로이다. 고종(1852∼1919)은 대한제국 수립과 함께 새로운 국가의 정궁(正宮)으로 경복궁이 아닌 덕수궁을 택했다. 그는 한양을 근대적인 국가에 걸맞은 수도로 개조하면서 태평로를 개통했다. 이를 통해, 육조거리(現 광화문광장)와 남대문이 연결되었고, 한양 도심의 일번지는 종로가 시작되는 현재 교보생명 본사 자리가 됐다. 다만 고종은 덕수궁과 환구단이 마주 보는 덕수궁 정문 앞, 현재 서울광장 자리가 중심이 되기를 바랐다.



그럼, 태평로가 개통되기 전까지 한양 도심의 일번지는 어디였을까? 바로 종로에서 남대문으로 연결되는 종로 네거리, 현재 종각역이 있는 종로1가 교차로이다. 종각의 가장 큰 역할은 도성의 문이 열리고 닫히는 시간을 왕실과 백성들에게 알리는 것이었다. 그래서 태종(1367∼1422)은 옛 원각사(現 탑골공원) 인근에 있던 종각을 사람들이 가장 붐비는 종로 네거리로 옮겼다(1413년). 당시 이곳에는 육의전을 비롯한 주요 상점들이 모여 있었다. 종각의 이름이 ‘널리 알리고 믿게 한다’는 뜻의 ‘보신각(普信閣)’으로 바뀐 건 1895년 고종이 현판을 하사한 이후다.

사람들의 이목이 모이고 ‘일번지’라고 인식하는 자리에 태종 때 옮겨 온 종각과 화신백화점 자리를 재개발한 종로타워가 마주 보고 있다. 새천년을 앞두고, 종로타워는 랜드마크가 들어서기 알맞은 자리에 해외 스타 건축가를 활용한 독특한 디자인의 건축물을 짓는 선례가 됐다. (출처:엘러비 베켓 이전 홈페이지)

사람들이 가지고 있는 도시의 심상은 물리적인 변화보다 오래 지속된다. 태평로의 개통으로 한양 도심의 공간 구조가 바뀌었지만 사람들은 여전히 종각이 있는 종로 네거리를 가장 번화한 곳으로 인식했다. 그래서 일제강점기 ‘유통왕’으로 불렸던 박흥식은 종로 네거리에 근대적인 시설을 갖춘 화신백화점을 지었다. 1931년에 처음 개장한 이후 화재로 소실된 화신백화점 건물은 근대건축가 박길룡의 설계로 재건축되어 1937년 11월 11일에 재개장했다. 그러나 화신백화점은 해방 이후 줄곧 쇠락의 길을 걸었고 1986년 영업을 종료했다.

엘러비 베켓의 종로타워 초기 계획안 (출처:엘러비 베켓 이전 홈페이지)

건물은 낡았지만 사람들의 이목이 모이고 붐비는 자리라는 특성은 변하지 않았다. 그래서 한보그룹은 화신백화점 부지를 재개발하기로 했다. 하지만 재정난을 겪으면서 2년 뒤 부지는 삼성생명에 매각됐다. 삼성생명은 당초 저층부 백화점과 고층부 업무시설, 최상층부 식음시설로 구성된 20층 높이의 복합시설을 계획했다. 건축물 설계는 엘러비 베켓(Ellerbe Becket)이라는 설계사무소가 맡았는데, 이 회사는 1984년에 준공한 옛 삼성생명 본사 사옥(現 부영태평빌딩)을 설계했었다.



엘러비 베켓의 설계대로 공사를 진행하던 중 서울 사대문 안에 건물 높이 제한이 완화되었다. 삼성생명은 짓고 있던 건축물을 더 높이고 무엇보다 삼성그룹이 백화점 사업에서 손을 떼면서 기존에 계획했던 백화점을 업무시설로 바꾸기 위해 설계 변경을 추진했다. 새로운 설계자는 국제지명초청 설계공모를 통해 우루과이 출신의 미국 건축가 라파엘 비뇰리(Rafael Vinoly)로 선정됐다.



라파엘 비뇰리는 17층 정도까지 지어진 철골 구조와 바닥판을 그대로 활용해야 했다. 그러다 보니 현재 종로타워의 전체적인 형태는 엘러비 베켓의 설계안과 유사하다. 특히, 종로 네거리를 향해 볼록하게 튀어나온 저층부는 원안과 거의 같다. 그러나 그 위에 평평한 입면으로 된 8층 높이의 건물은 라파엘 비뇰리가 변경한 부분이다. 무엇보다 그는 23층과 24층 사이에 높이 30m, 6~7층의 빈 공간을 두고 그 위에 UFO처럼 생긴 건물을 띄었다. 고급 레스토랑으로 사용됐던 이 부분은 실제 그렇지 않지만 마치 공중에 떠 있는 것처럼 보인다. 그래서 이 일대 어디에서 봐도 눈에 띈다.

레스토랑으로 쓰였을 당시 탑 클라우드 내부.

삼성생명이 원안보다 더 높은 건물을 짓기 위해 건축가를 바꾸고 설계안을 변경하려 했다는 점을 고려하면 라파엘 비뇰리의 설계안이 당초 목적에 부합했다고 보기는 어렵다. 그럼에도 불구하고 삼성생명은 왜 라파엘 비뇰리의 설계안을 선정한 걸까? 이유는 여전히 그 자리가 사람들의 뇌리에 일번지이자 시각적으로 눈에 띄는, 즉 ‘랜드마크’가 들어서기에 알맞은 곳이기 때문이다. 결국 삼성생명은 더 높은 건물을 지어 면적을 추가로 확보하는 실리보다, 중간이 비어 있는 독특한 디자인으로 사람들의 이목을 사로잡는 선택을 한 셈이다.



종로타워는 새로운 천년이 시작되기 3개월 전에 준공됐다. 그래서 건물의 이름으로 ‘뉴 밀레니엄 타워’가 고려되기도 했다. 당시 새로운 천년을 앞두고 이에 대한 기대와 이를 기념하기 위해 건물 이름에 ‘밀레니엄’을 붙이는 게 유행이었다. 하지만 종로타워는 ‘종로’라는, 부지의 특성을 단번에 드러내는 이름을 택했다.



문제는 이런 선택이 무색할 만큼 종로타워가 부지의 맥락이나 화신백화점에 대한 기억을 충분히 반영하고 있지 않다는 점이다. 라파엘 비뇰리 역시 종로 네거리라는 맥락을 고려했다고 언급했지만, 그 결과는 공중에 뜬 ‘탑 클라우드’와 같은 특이한 형태로 나타났다. 그의 표현을 빌리자면 탑 클라우드는 ‘근본적인 재해석(Radical reinterpretation)’을 통해 도출됐다. 단어 ‘Radical’은 ‘급진적인’이라는 의미와 뉘앙스도 지니고 있다. 즉, 라파엘 비뇰리의 계획안은 종로 네거리가 지닌 두터운 역사나 기존의 요소들을 반영했다기보다는 ‘새로운 랜드마크가 들어서기 적당한 여건’에 더 중점을 둔 전위적인 결과다. 특히, 건물 주변 어디에서나 보이는 탑 클라우드는 서울 도심에 뜬 차원이 다른 새로움을 보여주려는 듯 주변과 동떨어져 있다.



서울 도심에 새로운 랜드마크가 등장한 지 벌써 한 세대가 지났다. 그사이 서울에는 랜드마크를 표방하는 몇 개의 건축물들이 더 지어졌다. 모두 “내가 주인공이야”라고 아우성치듯 각기 다른 특이한 형태이지만 그럼에도 한 가지 공통점은 있다. 바로, 전 세계 어디에서든 이름만 대면 아는 소위 스타 건축가들이 설계했다는 점이다. 수요가 있는 곳에 공급이 있는 법이다. 현재 전 세계 스타 건축가들에게 건축적 아이콘이 필요한 한국의 건축주들, 특히 서울시장을 비롯한 지방자치단체장들은 가장 큰 고객이다.



도시와 기업의 랜드마크를 세계적인 스타 건축가들이 독식하면서 우리나라 건축가들은 그들의 아이디어를 현실적인 여건에 맞게 구현하는 역할을 맡게 됐다. 이와 같은 현상에 대해 영국의 작가이자 평론가인 데얀 수직(Deyan Sudijc)은 “기아와 과식으로 가혹하게 양분되는 비즈니스”라면서 “자멸의 과정”이라고 정의했다(‘거대건축이라는 욕망’). 우리나라 건축 시장의 극단적으로 양분된 현상이 전적으로 종로타워에서 시작됐다고 볼 수는 없다. 하지만 종로타워는 우리 사회가 랜드마크를 갈망하고, 그 역할을 해외 스타 건축가들에게 의존하기 시작한 중요한 분기점이 되었다는 사실은 부인하기 어렵다.



방승환 도시건축작가

