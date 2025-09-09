포항시, 민생회복 소비쿠폰 1차 접수 12일 마감… 마지막까지 신청 지원 총력

경북 포항시는 오는 12일로 다가온 민생회복 소비쿠폰 1차 접수 마감을 앞두고 아직 신청하지 못한 시민들이 기한 내 신청을 마칠 수 있도록 총력 지원 체계를 가동한다고 9일 밝혔다.

9월 1일 기준 지급 대상자 48만 5852명 가운데 48만 411명에 대한 지급이 완료돼 지급률은 98.9%에 달했다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

시는 미신청자를 대상으로 우편 안내와 개별 전화, 이·통·반장 협조 등을 통해 전수 안내를 이어가는 한편 읍면동 행정복지센터의 현장 상담창구를 확대 운영 중이다.

특히 거동이 불편하거나 디지털 기기 활용이 어려운 시민을 위해 주소지 읍면동으로 전화하면 담당 직원이 직접 찾아가 신청을 도와주는 ‘찾아가는 신청 서비스’를 운영해 신청 누락을 최소화할 계획이다.

이강덕 시장은 “민생회복 소비쿠폰은 지역경제를 되살리고 시민 가계부담을 덜어주는 중요한 정책”이라며 “마감일까지 상담 인력과 안내 채널을 유지해 단 한 분이라도 더 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “접수 후에는 신속한 지급과 철저한 사후관리로 사용 편의를 높이겠다”고 강조했다.

한편 소비쿠폰은 온라인(카드사 홈페이지·앱·콜센터·ARS)과 오프라인(읍면동 행정복지센터 방문)을 통해 신청할 수 있다.

거동이 불편한 시민은 전화로 ‘찾아가는 신청 서비스’를 요청하면 된다.

1차 접수 마감은 12일까지며 지급된 쿠폰은 오는 11월 30일까지 사용가능하다.

기한이 지나면 자동 소멸된다.

또한 시는 2차 지급에 대비해 포항사랑상품권 카드 제작, 시스템 점검, 가맹점 안내 등 사전 준비를 철저히 진행해 시민 불편을 최소화할 방침이다.

민생회복 소비쿠폰 관련한 자세한 문의는 포항시 전담콜센터 또는 주소지 읍면동 행정복지센터에서 받을 수 있다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

