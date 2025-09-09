포항시, ‘제25회 한국지능로봇경진대회’ 개최로 로봇산업 선도

경북도와 포항시가 주최하고 한국로봇융합연구원이 주관하는 ‘2025 한국지능로봇경진대회’가 오는 13~14일까지 이틀간 포항종합운동장 만인당에서 열린다.

1999년 첫 개최 이후 올해로 25회를 맞는 이번 대회에는 지능로봇, 퍼포먼스로봇, 국방로봇 등 3개 분야에서 22개 팀, 100여 명이 참가해 열띤 경연을 펼칠 예정이다.

‘제25회 한국지능로봇경진대회’ 포스터. 포항시 제공

지능로봇 분야는 AI·빅데이터·소프트웨어(SW) 등 첨단 기술과 창의적 아이디어를 접목한 로봇 제작으로 참가자의 응용 기술, 개발 역량, 센서·메커니즘 활용 능력을 종합 평가한다.

국방로봇 분야는 무인 전투체계 전략화를 위한 민간 우수 아이디어 발굴을 목표로, ‘탐색·식별·수색·구조’ 기능을 수행하는 미션형 트랙에서 실제 상황을 모사한 임무 수행 능력을 겨룬다.

퍼포먼스로봇 분야는 ‘K-문화 강국’ 비전에 발맞춰 참가팀이 준비한 스토리·음악·퍼포먼스를 로봇과 결합해 예술성과 대중성을 선보인다.

행사장에는 국내외 유망 로봇기업이 참여하는 ‘특별존’이 운영되며, 최신 제품 시연과 홍보가 진행된다.

한국 휴머노이드 로봇의 발자취를 되돌아보고 글로벌 로봇산업의 현재와 미래를 조망할 수 있는 전시도 마련된다.

시민들을 위한 참여형 프로그램도 다채롭다.

‘과학마블 체험여행’에서는 로봇 체험, 과학 만들기 등 다양한 이벤트가 준비돼 남녀노소 누구나 로봇을 가까이서 즐길 수 있는 로봇 친화적 축제의 장이 될 전망이다.

서현준 시 배터리첨단산업과장은 “올해 25회를 맞은 한국지능로봇경진대회는 로봇기술 발전 및 미래 인재 발굴을 위한 국내 대표 대회”라며 “시민이 함께 즐기고 체험할 수 있는 축제의 장으로 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편, 포항시는 이번 대회가 지역 로봇 전문 인력 양성과 로봇 문화 확산은 물론, 첨단 로봇 도시로서의 브랜드 강화 및 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다.

행사 관련 문의는 포항시 배터리첨단산업과 첨단산업팀 또는 한국로봇융합연구원으로 하면 된다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]