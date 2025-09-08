‘체육시설 사각지대’ 되살린다…이천시, 증포동 체육공원 조성

경기 이천시가 관내 증포동 주민의 건강을 증진하기 위한 ‘증포동 체육공원’의 착공식을 열었다고 8일 밝혔다.

8일 열린 ‘증포동 체육공원 조성 사업’ 착공식에서 김경희 이천시장이 인사말을 하고 있다. 이천시 제공

시에 따르면 증포동에는 현재 5만8000여명의 주민이 거주하고 있다. 시는 이곳 증포동 294번지 일원 7만4000여㎡ 부지에 도비 60억원과 시비 390억원 등 총 450억원을 투입해 다목적운동장과 중앙광장, 족구장, 그라운드골프장, 풋살장, 테니스장, 어린이 놀이터, 바닥분수 등을 내년 5월까지 조성할 계획이다.

앞서 시는 체육공원 조성을 위해 2023년 4월 체육시설로 도시계획시설 결정을 마친 뒤 같은 해 11월 경기도의 체육진흥시설 지원사업 공모에서 도비 60억원을 확보했다. 지난해 5월에는 토지 보상을 완료하고 현재 토목공사 진행 등 공정률 40%를 기록하고 있다.

시는 이번 체육공원 조성으로 시민들의 건강증진과 여가 선용 기회 확대, 생활체육 저변 확대 및 동호회 활성화, 체육시설과 공원 인프라 확충 등의 효과를 기대하고 있다.

이날 착공식에는 김경희 시장과 박명서 이천시의회 의장, 김영우 이천시체육회장 외에 주민 등 200여명이 참석했다.

김 시장은 “그동안 증포동을 비롯해 송정동, 갈산동은 많은 인구에도 불구하고 체육시설 인프라가 상대적으로 부족한 상황이었다”며 “시는 쾌적한 도시환경과 균형 있는 발전, 시민들의 활기찬 일상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이천=오상도 기자 sdoh@segye.com

