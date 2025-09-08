국회 찾은 김형석 독립기념관장... "배신자", "파면하라" 항의 대치 소동

김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 마친뒤 독립유공자 후손과 시민단체 회원들의 항의를 받으며 경내를 빠져나가고 있다.

‘광복은 연합국의 승리로 얻은 선물‘이란 발언으로 논란을 일으킨 김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열었다 독립운동가 후손들과 시민단체 회원들의 강한 항의를 받으며 경내를 빠져나가는 소동이 벌어졌다.

김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하기 앞서 물을 마시고 있다.

김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다.

김관장은 이날 기자회견을 하기 위해 국회 소통관으로 들어서다 홈플러스 폐점 계획 철회 기자회견을 하고 있던 더불어민주당 김현, 서영교 의원 등의 항의를 받았다. 독립운동가 후손들과 역사독립국민행동 등 시민단체 회원들도 소통관 1층 로비에서 "매국노", "김형석을 파면하라", "김형석을 해고하라"고 외쳤다.

독립운동가 후손들과 역사독립국민행동 등 시민단체 회원들이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 김형석 독립기념관장의 기자회견에 항의하고 있다.

김관장은 기자회견에서 "독립정신의 성지이자 국가 공공기관인 독립기념관의 위상이 심각한 도전을 받고 있다"며 "일부 언론에서는 이 기념사를 악의적으로 왜곡하여 마치 관장이 역사적인 사실을 부정하고 독립운동을 폄훼한 것처럼 보도했고 이를 악용한 정치권의 원색적 비난이 쏟아지고 있다. 심지어 매국노라는 인신공격성의 발언에 이어 역사내란이라는 신조어까지 등장했다."고 주장했다.

회견 주최자인 국민의힘 김민전 의원이 배석하지 않은채 진행한 김관장의 기자회견은 쫓기듯 끝났고 소통관 건물을 나와 경내를 빠져나가는데 20여분이 걸렸다.

허정호 선임기자 hoya@seyge.com

