‘금전 갈등’ 지인 살해·시신 유기 일당 영장

금전 관계로 갈등을 빚던 50대 여성을 폭행해 살해한 것도 모자라 시신을 수개월간 차량에 방치한 일당이 경찰에 긴급체포됐다.

8일 전남 무안군 한 마을 공터에 50대 여성이 숨진 채 부패한 상태로 발견됐다. 사진은 이 여성이 발견된 차량의 모습. 연합뉴스

전남 무안경찰서는 살인 및 사체 유기 혐의로 50대 여성 A씨와 50대 남성 2명 등 3명에 대해 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다고 8일 밝혔다.



경찰에 따르면 이들은 지난 5월15일 오전 4시쯤 전남 목포시 한 주차장 승용차 안에서 지인인 50대 여성 B씨를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. A씨는 B씨가 빌려 간 돈을 갚지 않자 평소 알고 지내던 남성 2명을 불러 이러한 일을 벌인 것으로 조사됐다.



이들은 B씨를 차량에 태우고 돌아다니며 심한 폭행을 가한 것으로 파악됐다. B씨가 숨지자 수일간 시신을 차량에 싣고 다니며 유기 장소를 물색한 것으로 드러났다. 그러나 마땅한 장소를 찾지 못한 이들은 B씨의 시신을 밀봉해 차량 뒷자리에 숨겨두고 마을 공터에 방치했다.



이들의 엽기적인 범행은 일당 중 1명이 심적 괴로움을 이기지 못하고 지인에게 범행 사실을 털어놓으면서 윤곽을 드러냈다. 지인의 신고를 접수한 경찰은 이달 6일 무안군 한 마을 공터에서 부패한 B씨의 시신을 발견하고 수사에 착수, A씨를 긴급체포했다. 렌터가를 타고 달아난 남성 2명도 7일 새벽 목포시 상동 버스터미널 인근 노상에서 붙잡혔다.



경찰 관계자는 “가족도 없고 혼자 은둔형 생활을 해온 남성 2명은 평소 알고 지내던 여성의 부탁을 받자 과잉적으로 잘보이기 위해 이 같은 범행을 저지른 것으로 보인다”며 “발견 당시 시신의 부패 정도가 심해 부검을 의뢰한 결과 피해자의 몸에서 멍 자국 등이 발견됐다”고 전했다.



경찰은 이들을 상대로 구체적인 살인 동기와 범행 경위에 대해 조사하고 있다.

무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com

