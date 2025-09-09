경북, 실시간 아이 돌봄 조회·예약 한 번에

경북도는 ‘K보듬 6000 예약 홈페이지’를 개설했다고 8일 밝혔다.



K보듬 6000은 도가 전국 최초로 추진 중인 저출생 극복 정책 사업이다. 돌봄 시설을 신규 설치하거나 기존 시설을 보완해 평일 24시간 및 주말·휴일 연장 온종일 돌봄 서비스를 제공한다. 시설 이용 아동의 안전을 살피고자 각 시설 내 119 신고 비상벨 설치를 의무화하고 자율방범대와 의용소방대 등이 이동에 동행하도록 했다.



신규 개설한 홈페이지는 주민 누구나 쉽고 빠르게 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 했다. 실시간 돌봄 현황 조회부터 예약 완료까지 단 몇분 만에 처리할 수 있도록 이용자 중심의 편의를 제공한다.



컴퓨터는 물론 모바일 환경에서 호환이 가능해 누구나 손쉽게 이용할 수 있다. 지역별 돌봄시설 위치와 시설 운영 시간, 기관 정보, 일시·긴급돌봄 실시간 예약 등 다양한 기능이 탑재됐다. 예약 상황과 변경 사항을 즉시 확인할 수 있는 알림 서비스도 제공한다.



도는 홈페이지 개설을 계기로 빅데이터 기반의 스마트 행정을 강화한다. 예약과 이용 통계 데이터를 분석해 나이와 시간대, 지역별 수요에 맞춰 돌봄 인력 배치와 운영 계획을 세운다. 통합지원센터는 K보듬 6000을 비롯해 공동육아나눔터와 다함께돌봄센터 등 아동돌봄시설의 컨트롤타워 역할을 수행하고 있다.

