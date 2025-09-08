DGIST, 기술경영전문대학원 신입생 모집… “공학·경영 융합”

대구경북과학기술원(DGIST)은 11월부터 기술경영전문대학원 신입생을 모집한다고 8일 밝혔다.

산업체 재직자와 기술경영에 관심 있는 공학·경영 관련 학사 학위 이상 소지자가 모집 대상이다. 등록금의 50%는 장학금으로 모든 학생에게 졸업 시까지 지급된다.

디지스트 기술경영전문대학원은 올해 4월 산업통상자원부가 주관한 '글로벌 첨단산업 기술경영 전문인력 양성사업'에 선정돼 추진된다.

대학원 과정은 전통적인 MBA 프로그램을 넘어 공학과 경영을 융합한 새로운 형태의 대학원 교육과정으로 설계됐다. 기술경영전문석사 과정과 인공지능(AI) 기반 경영전문석사 과정, 공학전문석사 과정, 경영전문석사와 공학전문석사를 동시에 취득할 수 있는 복수학위 프로그램을 운영한다.

디지스트는 이번 신입생 모집을 계기로 대구·경북 지역을 넘어 대한민국 기술경영 교육의 중심이자, 글로벌 혁신 인재 양성 허브로 도약한다는 목표를 세웠다.

주우진 기술경영전문대학원장은 “디지스트가 보유한 첨단 기술 전문성을 바탕으로, 경영과 기술을 함께 이해하는 글로벌 비즈니스 리더를 양성하고자 한다"며 "기술과 혁신경영의 미래를 함께 만들어 갈 신입생들의 많은 참여를 기대한다”고 밝혔다.

