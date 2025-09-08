“불쌍하게 죽은 내 새끼”… 故오요안나 모친, 단식 농성 돌입

지난해 9월 숨진 MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나씨의 1주기가 다가오는 가운데 오씨의 어머니가 8일 비정규직 프리랜서 고용 문제해결 등을 촉구하며 단식에 들어갔다.

오씨의 어머니 장연미씨는 이날 마포구 상암동 MBC 앞에서 기자회견을 열고 “불쌍하게 죽은 내 새끼의 뜻을 받아 단식을 시작한다”며 “1주기 전에 문제를 해결하고 더 이상 이런 비극이 발생하지 않도록 함께 해달라”고 밝혔다.

장씨는 “오요안나만 힘든 줄 알았는데 방송 미디어 산업의 수많은 청년이 고통받고 있었다”며 “요안나의 억울함을 풀고 떳떳한 엄마가 되려고 한다”고 했다.

기자회견은 ‘방송을 만드는 사람들의 이름 엔딩크레딧’, ‘직장갑질119’ 등 시민단체 42곳이 함께 열었다. 이들은 MBC 앞에 고인의 영정이 놓인 분향소를 마련했으며, 장씨는 이곳에서 단식 농성을 할 예정이다. 단체들은 고인의 1주기인 오는 15일 같은 장소에서 추모 문화제를 열 계획이다.

이들은 MBC 사장의 공식 사과와 기상캐스터의 정규직 전환 등을 요구하고 있다.

2021년 MBC에 입사한 오씨는 지난해 9월 15일 숨졌다. 이후 유서가 보도되면서 고인이 생전 직장 내 괴롭힘에 시달렸다는 의혹이 불거졌다. 고용노동부는 지난 5월 조직 내 괴롭힘이 있다고 판단하면서도 고인이 근로기준법상 근로자로 인정되지는 않아 근로기준법에 있는 직장 내 괴롭힘 규정이 적용되지않는다고 봤다.

유족은 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목된 전 MBC 기상캐스터 A씨를 상대로 손해배상 소송을 제기하고 법정 공방을 이어가고 있다.

