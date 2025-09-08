인천 서구, 인구 64만명 초과 자치구 전국 1위 차지

2023년 거주자 60만명을 돌파한 인천 서구가 자치구 인구 수 전국 1위를 차지했다. 서구는 지난달 31일 기준 주민등록 인구가 64만6703명을 기록해 서울 송파구를 제치고 전국 기초지방자치단체 중 1위에 올랐다고 8일 밝혔다.

서구는 청라·루원시티·검단을 포함한 도시 개발과 함께 인구가 꾸준히 증가해 왔다. 이에 구는 도시·교통 기반시설을 늘리고, 균형 잡힌 원도심의 변화를 거듭하는 등 수도권 서북부 핵심 거점으로의 역할을 해내고 있다.

구는 이번 성과를 구민들과 함께 기념하고자 ‘인구 1위 달성 축하 퀴즈 이벤트’를 이달 21까지 2주간 진행한다. 서구 공식 온라인채널 사회관계망서비스(SNS)를 통해 참여할 수 있다.

강범석 서구청장은 “우리 도시는 지속적으로 인구가 유입되는 성장형 자치구”라며 “앞으로도 서구에서 사는 것이 곧 행복이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

