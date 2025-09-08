이강덕 포항시장, IFA 참관…디지털 전환·MICE 전략 모색

글로벌 전시·컨벤션 경쟁력 강화 및 디지털 산업 연계 방안 마련
이강덕 경북 포항시장이 독일 베를린에서 열린 세계 최대 규모의 가전·디지털 전시회 IFA(Internationale Funk Ausstellung Berlin)를 참관하며 포항 산업의 디지털 전환 가능성과 국제 전시 및 컨벤션 운영에 적용 가능한 발전 모델을 확인했다.
IFA는 1924년 시작된 세계 최고·최대의 가전·ICT 전시회로, 미국의 CES와 함께 매년 수십만 명의 글로벌 기업인·전문가·소비자가 참여하는 국제적 플랫폼이다.
이번 참관에서 이 시장은 IFA 주최 측 임원들과 간담회를 갖고, 삼성·LG 등 국내 기업관과 유럽 주요 부스를 둘러보며 국제 전시·컨벤션 운영 사례와 적용 가능한 발전 모델을 확인했다.
또한 IFA한국대표부 주한독일상공회의소와 업무협약을 체결하고 국내 기업 교류, 행정 지원, 청년 해외 진출 지원 등 지속적인 협력 기반도 마련했다.
특히 전시회 현장에서 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 스마트홈 등 디지털 융합 산업 분야의 최신 기술과 서비스 동향을 직접 확인하고, 이를 포항을 비롯한 국내 대도시의 디지털 전환 정책과 연계할 수 있는 전략을 구상했다.
이강덕 시장은 “IFA는 미래산업의 방향성을 확인하고 국제 교류와 협력을 확대할 수 있는 장”이라며 “이번 참관을 통해 한국 대도시의 MICE 산업 경쟁력 강화 및 디지털 혁신 촉진에 기여할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
한편 포항시는 디지털 산업과 MICE 산업을 연계한 스마트 전시·컨벤션 플랫폼 구축을 위해 노력하고 있다.
이를 통해 국내외 기업과 관광객 유치를 확대하고 지역 경제 활성화를 도모할 방침이다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]