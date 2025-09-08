3년 만에 찾아온 ‘블러드문’…지난 새벽 봤나요?

9월8일 오전 경북 영천시에서 촬영한 개기월식. 한국천문연구원(전영범 촬영) 제공

8일 새벽 우리나라 밤하늘에 붉은 달이 떠올랐다.

한국천문연구원에 따르면 이날 오전 2시30분 개기월식이 시작돼 오전 3시 53분에 종료됐다.

월식은 달이 지구의 그림자에 가려지는 현상을 말한다. 개기월식은 일부가 아닌 온전히 그림자에 들어가는 것이다.

이날 오전 1시16분 달이 지구 그림자에 가려지기 시작했다. 2시30분 완전히 그림자 속으로 들어갔고, 달이 지구 그림자에 가장 깊게 들어가는 ‘최대식’은 오전 3시11분이었다. 개기식은 3시53분 종료됐다.

이후 달이 지구 그림자를 빠져나가기 시작했고, 오전 5시56분 완전히 벗어났다.

개기식 동안 달은 지구 대기를 통과한 태양 빛 때문에 평소보다 어둡고 붉었다. 해가 질 무렵 하늘이 노을로 붉게 물드는 것처럼 노을의 붉은 빛이 달에 비춰서 붉게 보이는 것이다. 그래서 ‘블러드문’이라고도 불린다.

이번 개기월식은 2022년 11월8월 이후 약 3년 만이다. 다음 개기월식은 2026년 3월 3일에 있을 예정이다．

이진경 기자 ljin@segye.com

