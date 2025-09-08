'요가원 오픈' 이효리, 논란 사전 방지 "수련중 사진·동영상 촬영 금지"

아난다 요가원 인스타그램

8일 요가원을 개업한 이효리가 또 한차례 공지사항을 전했다.

이효리는 8일 요가원 '아난다'의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 "수련 시작 전과 수련동안 사진과 동영상을 금지합니다. 수련이 끝난 후 자유롭게 촬영하셔도 됩니다"라고 알렸다.

이어 "다만 제가 모두 일일이 사진 찍어드리기 어려우니 저랑은 수련 후 단체 사진만 찍습니다. 단체 사진은 아난다 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다"라고 덧붙였다.

그녀는 지난 7일 2016년 요가원에서 자신이 직접 수업을 진행하는 사진과 함께 "내일 아난다 요가 서울 첫 수업이네요~ 사실 제가 요가원을 처음 시작한건 2016년부터였습니다. 저에게는 그냥 장소만 서울로 옮긴 의미여서 이렇게 많은 관심과 주목을 받을꺼라 생각을 못했네요^^"라고 심경을 밝혔다.

이어 "다시 한 번 감사드립니다. 제주에서는 예약없이 편안하게 오고가는 아난다 요가원이었는데요. 서울에서는 부득이하게 예약제로 운영하게 되었습니다. 이 열기 또한 가라앉고 잠잠해지겠지요"라고 소감을 전했다.

이효리는 지난 8월 29일 소속사 안테나를 통해 "서울 서대문구 연희동에 요가원을 개업하며, 9월 첫째 주부터 수업을 시작한다"고 밝혔다.

하지만 예약 시스템 문제로 인해 9월 둘째 주로 연기됐고 오늘(8일) 가오픈했다.

아난다 요가원의 정식 운영은 10월부터로 9월은 가오픈 상태에서 1회 수강권을 활용한 원데이 클래스만 진행된다.

아난다 요가원은 지난 5일 공식 홈페이지에 3만 5000원 가격의 1회 수강권을 오픈했고 공개와 동시에 매진되며 뜨거운 관심을 받았다.

