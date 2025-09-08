軍, 적 무인기 잡는 요격드론 신속 개발…2년내 시제품 생산

방위사업청은 적 무인기를 요격 드론으로 무력화하는 '대(對)드론 하드킬 근접방호체계' 사업을 2025년도 2차 신속시범사업으로 선정했다고 8일 밝혔다.

방위사업청. 뉴시스

적 중형 자폭 무인기가 아군 주요 시설이나 장비에 접근할 때 자체 레이더로 이를 탐지하고, 일정 거리 안으로 들어오면 요격 드론을 순차적으로 발사해 격추하는 무기체계다.



요격 드론 무기체계는 비용 대비 성능이 뛰어나며, 북한이 대량 생산체계를 갖춘 자폭 무인기 위협을 효율적으로 차단할 수 있을 것으로 방사청은 평가했다.



방사청은 내달 중 입찰공고를 실시해 사업수행기관을 선정한 뒤 약 2년간의 연구개발을 통해 시제품을 생산하고, 2028년부터 실제 군에 배치해 성능입증시험을 진행할 예정이다.



정규헌 방사청 미래전력사업본부장은 "우리 군이 적 드론 위협에 보다 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 기반이 마련될 것"이라며 "앞으로도 민간의 축적된 첨단기술을 신속시범사업을 통해 군에 빠르게 적용하겠다"고 말했다.

<연합>

