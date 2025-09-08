“이게 9월 맞아?”…전국 푹푹 찌고, 남부엔 폭우 쏟아진다 [오늘날씨]

월요일인 8일은 남부지방과 제주도에 폭우가 내리겠다.

기상청은 이날 "경남권과 제주도에 가끔 비가 내리겠고, 오전부터 전남권에, 밤부터 전북과 경북권에 비가 내리는 곳이 있겠다"고 예보했다.

이날부터 수도권과 강원도는 중국 북부지방에서 서해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠고, 충청권과 남부지방, 제주도는 남해안에 있는 정체전선의 영향을 받겠다.

아침까지 중부 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다.

9일까지 내리는 비의 예상 강수량은 △광주·전남 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △전북 5~40㎜ △부산·울산·경남 10~60㎜ △대구·경북 5~30㎜ △제주도 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상)다.

비가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥번개를 동반한 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 특히 이날 밤부터 9일 오전 사이 전남권과 제주도를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 예상되니 안전에 유의해야겠다.

이날부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 만조 시 해안가 저지대 침수, 하수 역류 등 피해가 발생할 수 있으니 유의해야겠다.

당분간 기온은 평년(최저 16~21도, 최고 25~29도)보다 높겠다.

이날 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르며 매우 무덥겠다. 제주도 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 17~26도, 낮 최고기온은 27~32도 사이를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 21도, 인천 17도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 21도, 청주 21도, 대전 20도, 전주 21도, 광주 23도, 대구 23도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 28도, 수원 30도, 춘천 29도, 강릉 32도, 청주 29도, 대전 28도, 전주 28도, 광주 29도, 대구 31도, 부산 30도, 제주 31도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준으로 전망된다.

