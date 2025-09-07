포항시, 산업위기선제대응지역 지정…금융지원 본격화

경북 포항시는 지난달 28일 산업통상자원부로부터 산업위기선제대응지역으로 지정됨에 따라 지역 철강산업과 연관 중소·중견기업을 대상으로 하는 이차보전 지원사업을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 산업위기선제대응지역 지정으로 포항시는 철강 관련 중소·중견기업(1차 철강제조업) 및 연관기업(거래관계 전후방 산업 관련기업)이 금융기관에서 신규 대출을 받을 경우, 최대 3%의 이차보전 혜택을 지원받을 수 있게 된다.

포항시, 산업위기선제대응지역 지정 홍보 카드뉴스. 포항시 제공

기업당 대출 한도는 최대 5억원으로, 기업 운영 및 영업활동에 필요한 운전자금 지원이 가능하다.

산업위기지역 이차보전 지원은 한국산업기술진흥원 홈페이지에서 온라인 신청할 수 있다.

자세한 문의는 한국산업기술진흥원으로 하면 된다.

또한 중소벤처진흥공단의 긴급경영안정자금(최대 10억원, 금리 3.71%), 소상공인시장진흥공단의 긴급경영안정자금(최대 7000만원, 금리 2.68%), 신용보증기금의 협력업체·소상공인 우대보증 지원 프로그램(보증한도 3억원, 보증비율 90%)도 함께 지원된다.

이로써 영세 소상공인부터 협력업체까지 폭넓은 금융지원을 제공할 예정이다.

아울러 경북도가 도 유보금 300억원을 추가 배정함에 따라 포항시는 60억원 규모의 운전자금을 새롭게 확보했으며, 1년간 대출이자의 4%가 보전된다.

운전자금은 온라인으로 신청할 수 있으며, 경북경제진흥원의 융자 추천을 거쳐 신속하게 대출 실행이 이뤄질 예정이다.

김신 시 투자기업지원과장은 “이번 산업위기선제대응지역 지정은 철강산업 위기 극복을 위한 중요한 전환점”이라며, “기업들이 체감할 수 있는 금융지원으로 자금난 해소 및 지역경제 안정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

