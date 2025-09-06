대구 기업 10곳 중 7곳 “주4.5일제 시기상조”

이재명 정부가 실 노동시간 단축을 위한 ‘주 4.5일제’ 도입을 추진하고 있지만 대구지역 기업 10곳 중 7곳은 부정적 인식을 갖고 있는 것으로 나타났다.

대구상공회의소가 최근 지역 기업 444개 사(응답 기업 252개 사)를 대상으로 실시해 6일 발표한 ‘주 4.5일제 도입에 대한 지역 기업 인식 및 영향 조사’ 결과에 따르면 응답 기업(252곳)의 67.9%(171곳)가 주 4.5일제에 ‘부정적’이라고 답했다. ‘긍정적’이라는 응답은 32.1%(81곳)에 그쳤다.

대구 서구 염색산업단지 전경. 대구시 제공

업종별로는 제조업의 부정적 인식이 75.6%로 가장 높았고, 건설업(52.4%)과 유통업(52.9%)도 부정적 인식이 절반을 웃돌았다. 부정적 이유로는 ‘생산성 저하’(42.7%)를 가장 많이 꼽았고 다음으로는 ‘추가 인건비 부담’(23.4%), ‘인력 운영의 어려움’(14.6%), ‘업종별 적용 한계’(11.7%), ‘고객 응대 어려움’(5.8%) 등이 뒤를 이었다.

반면 긍정적이라고 답한 기업들은 ‘일·삶 균형 개선’(49.4%), ‘직원 만족도 증가’(37.0%), ‘업무 몰입도 향상’(13.6%) 등을 이유로 들었다.대구 기업들의 주 4.5일제 도입 의향과 관련한 물음에선 10곳 중 7곳을 훨씬 웃도는 76.2%가 ‘없다’고 응답했다. ‘있다’고 답한 곳은 23.0%, ‘이미 도입해 시행 중’이라는 기업은 0.8%에 각각 불과했다. 지역 기업 상당수가 주 4.5일제 도입이 시기상조라는 인식을 갖고 있는 것이 확인된 셈이다.

도입을 검토 중인 기업들이 생각하는 적정 시기는 ‘1년 이내’가 34.5%로 가장 많았고 이어 ‘2년 이내’(25.9%), ‘6개월 이내’(15.5%), ‘3년 이내’(13.8%), ‘3년 이후’(10.3%) 등 순이었다. 기업들은 도입 시 경영에 크게 영향을 미칠 요소로 인건비(32.8%)를 가장 많이 꼽았고 이어 납기(25.9%), 생산성(20.7%), 인력 관리(20.7%) 등이 뒤를 이었다.

주 4.5일제 도입 관련 가장 필요한 정부 및 지자체 지원책(복수응답)으로는 ‘근로시간 단축에 따른 임금 보전 장려금 지원’이 50.1%로 요구가 가장 두드러졌다. 이어 ‘세제 혜택’(31.5%), ‘업무 프로세스 및 공정 개선을 위한 컨설팅’(8.5%), ‘도입 관련 정보 제공’(6.1%), ‘근태관리 시스템 구축 지원’(3.1%) 등 요구가 많았다.

이상길 상근부회장은 “주 4.5일제가 정착하려면 기업의 생산성 혁신과 함께 정부 차원의 실질적 지원책이 병행돼야 한다”며 “경쟁력과 일·생활 균형을 함께 확보할 수 있는 제도 설계가 요구된다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

