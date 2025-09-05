“주말, 빵순이·빵돌이는 대전으로 모여라” 대전시 ‘빵지순례’ 신설

“주말, 대전서 빵일치기 어때요?”

성심당-몽심-꾸드뱅베이커리·하레하레…. 대전 유명 빵집을 하루에 다 돌 수 있는 방법을 고민한 빵순이·빵돌이에게 희소식이 나타났다.

‘빵잼 도시’ 대전시가 진정한 ‘빵지순례’ 길을 만들었다.

대전시는 가을철 시티투어 노선에 지역 대표 빵집을 연결한 ‘빵지순례’ 코스를 신설했다고 5일 밝혔다.

당일 집중 탐방형 ‘빵일치기’ 프로그램은 매주 주말 오후 1시부터 5시까지 달린다.

대전역동광장에서 오후 1시에 출발해 5곳의 빵집을 둘러보고 오후 5시 다시 대전역동광장으로 돌아오는 코스이다.

A, B, C코스로 운영되는데, A코스는 대전역동광장-콜드버터베이크샵-성심당롯데백화점 분점-몽심 한남대점-슬로우브레드-빵한모금을 둘러보고 대전역동광장으로 온다.

B코스는 대전역동광장-하레하레-슬로우브레드-오렌지블로썸 베이커리-캔디콥스 하우스-콜드버터 베이크샵 등을 갈 수 있다. C코스는 슬로우브레드-오렌지블로썸 베이커리-시오네베이크샵-빵한모금-땡큐베리머치를 간다. 각 빵집에서는 40분씩 머물 수 있다.

대전 빵지순례 참여 빵집은 동구 캔디콥스하우스, 정동문화사, 빵한모금, 서구 하레하레, 중구 성심당 콜드버터 베이크샵, 땡큐베리머치, 대덕구 오렌지블로썸 베이커리 카페, 몽심 한남대점이다. 유성구는 꾸드뱅, 슬로우브레드, 하루팡 등이 참여한다.

맞춤형버스는 가족, 동호회, 연계 행사 등 단체 수요에 대응하기 위해 사전 예약제로 운영 횟수를 늘린다. 뮤직버스는 10월 매주 토요일에만 운영하며 소규모 라이브 공연과 레크리에이션을 중심으로 한 참여형 프로그램이다.

대전시 관계자는 “대전0시축제에서 인기가 높았던 빵시투어 프로그램을 정규화했다”며 “이용 수요가 높은 콘텐츠를 시티투어 프로그램으로 신설해 대전 관광의 매력을 더 높이겠다”고 말했다.

대전시티투어 예약과 관련한 자세한 사항은 홈페이지나 콜센터에서 안내받을 수 있다.

대전=강은선 기자 groove@segye.com

