땀과 전우애로 완성된 귀신 잡는 ‘정예해병’ 탄생

해병대 교육훈련단은 4일 행사연병장에서 신병 1320기 1052명의 수료식을 거행했다고 밝혔다.

해병대 교육훈련단에서 열린 해병 1320기 수료식에서 신병들이 수료 선서를 하고 있다. 해병대 제공

이날 수료식은 미 해병대 무적캠프 부대장과 포항시 해병대 전우회, 부대 주요 지휘관 및 참모, 주임원사단과 수료하는 신병 가족과 지인 약 3000여 명이 참석한 가운데 애국가 제창, 수료선서, 해병 자격 선포, 해병의 긍지 제창, 교육과정 우수자 상장 수여, 훈련기 반납 등의 순으로 진행됐다.

이날 행사에 참석한 가족과 지인들은 해병 자격을 선포 받은 1320기 신병들이 ‘해병의 긍지’를 우렁차게 제창하자 뜨거운 박수로 축하와 격려를 보냈다.

앞서 지난 7월 28일 입영한 1320기 신병들은 극기주와 천자봉 고지 정복 등 6주간 군사기초·특성화 훈련 과정을 이수하며 투철한 해병대 정신과 끈끈한 전우애를 체득했다.

해병대 교육훈련단에서 열린 해병 1320기 수료식에서 우수한 성적으로 수료한 김지율 이병이 이종문 해병대교육훈련단장과 기념촬영을 하고 있다.

수료식에서 빨간명찰을 수여받은 신병들은 ‘한 번 해병은 영원한 해병’이라는 가치를 가슴 깊이 새겼다.

이종문 해병대 교육훈련단장은 훈시에서 “1320기 신병들은 가족들의 응원과 사랑을 바탕으로 6주간의 교육훈련을 완수했다” 며 “전우에 대한 믿음과 사랑하는 가족을 지킨다는 자부심으로 실무 생활에 임해주길 바란다”고 당부했다.

한편 이번 수료식에는 ‘3대 해병’ 다섯 명이 탄생해 세대를 이어가는 해병대 전통과 가족의 자부심을 보여주었다.

특히, 김혜민 이병의 할아버지는 병 182기로 입대해 베트남 전쟁 당시 짜빈동 전투에 참전했으며, 아버지는 병 795기로 입대해 해병대 상륙지원단 해병대 군수단에서 복무했다.

김혜민 이병은 “매사에 올바르고 강인한 해병대 정신을 동경하면서 자라왔다”며 “3대 해병이라는 자부심으로 실무 부대에서도 주어진 임무를 최선을 다해 완수하겠다”고 각오를 밝혔다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]