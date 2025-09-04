스포츠월드
세계비즈
구독신청
mPaper
RSS
로그인
회원가입
로그아웃
회원정보수정
회원탈퇴
세계일보
구글
페이스북
네이버 포스트
유튜브
스포츠
드론
연재물
전체메뉴
검색
뉴스
정치
일반
대통령실
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업·기업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
뉴스
정치
일반
대통령실
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
존재하지 않는 기사입니다.
서비스 이용에 불편을 드려서 죄송합니다.
뉴스홈으로 가기 ▶
오피니언
[설왕설래] 국가교육위원회 무용론
대통령 직속 국가교육위원회(국교위)는 정권 교체 때마다 교육정책이 오락가락하는 폐단을 없애고 10년 단위의 교육발전계획을 수립하기 위해 신설한 조직이다. 학제, 교원정책, 대입 정책 등 중장기 교육 방향을 정하고 유치원 및 초중고교 교육 과정의 기본사항을 결정하면 교육부와 지방정부는 이를 시행한 후 국교위에 이행 실적을 보고해야 한다. 문재인정부 마지막 해
[기자가만난세상] 해외 유튜버들의 스포츠 중계권
세계 스포츠 산업이 직면한 가장 큰 화두 가운데 하나가 ‘중계권’이다. 최근 몇 년간 해외 주요 리그의 중계권료는 천정부지로 올랐다. 인기 종목은 수천억원에서 조원 단위까지 치닫고 있다. 많은 돈을 쓴 방송사나 온라인동영상서비스(OTT) 업체는 수익을 내기 위해 중계 유료화에 나설 수밖에 없다. 당장 한국 스포츠팬들은 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)
[세계와우리] 中 전승절 열병식이 남긴 것
중국의 시진핑 주석, 러시아의 푸틴 대통령과 북한의 김정은 국무위원장이 함께 천안문 망루에서 지켜본 중국 전승절 열병식이 끝났다. 대미 저항 연대를 기반으로 북·중·러 정상이 처음 함께 모인 이번 행사는 트럼프 행정부의 중국 견제가 확대되는 가운데 거행됐다. 특히 한국의 이재명정부가 ‘한·미동맹을 근간으로 하는 국익 기반의 실용 외교’를 천명하면서 미·일과
[삶과문화] 저, 몇 살 같아요
P가 물었다. “저 몇 살 같아요?” 대답을 잘해야 한다. 저 질문 속에는 “나 어려 보이죠?”라는 속뜻이 숨어 있을 가능성이 99.999%니까. 평생 안 볼 사이라면 모르겠지만, 상대와의 관계를 고려해 적당한 립서비스가 필요함을 느낀다. 나는 실제로 느껴지는 나이보다 ‘?5’ 정도 깎아서 대답한다. 상대가 흡족한 표정을 짓는다. 그렇게 나는 말 한마디로
HOT뉴스
1
스페인 명소 사그라다 파밀리아 외벽에 페인트 테러
2
2차대전 중 휴가 내고 US 오픈 우승한 美 선수
3
"죽은척 해" 학교 총격 대비훈련 시키는 美가정
4
“이대론 못 나가”… 트럼프가 해고한 공직자들 ‘저항’
5
日나고야 상점가 도요토미 동상, 목 잘린 채 발견
포토