‘럭셔리 인생’ 만들어드립니다…中서 SNS 꾸며주는 서비스 인기

중국에서 부자처럼 보이게 만들어주는 사회관계망서비스(SNS) 이미지 판매 산업이 확산하고 있다.

15일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 주요 전자상거래 플랫폼에서는 고급 여행지 파인 다이닝, 골프·스키 등 이른바 ‘럭셔리 라이프’를 담은 사진이 상품 형태로 거래되고 있다. 가격은 장당 1~8위안(약 200~1700원)으로 부담 없이 구매할 수 있는 수준이다.

단순 이미지 판매를 넘어 ‘프로필 커스터마이징’ 서비스도 등장했다. 판매자들은 일상 사진에 연출된 여행·비즈니스 이미지를 결합, 이용자가 부유하거나 성공한 인물처럼 보이도록 SNS 계정을 구성해준다. 해당 서비스는 연애나 인맥 형성, 사업상 신뢰 확보 등을 목적으로 활용되는 것으로 전해졌다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

고가 상품도 있다. 한 판매자는 3999위안(약 86만원)의 ‘럭셔리 인플루언서 패키지’를 판매 중이다. 이 패키지에는 서핑, 요트, 헬리콥터, 고급 차량, 승마, 수중 레스토랑 등 고비용 환경에서 촬영된 연출 사진이 포함된다. 그는 “이틀 동안 6~8명이 비용을 나눠 촬영을 진행한다”며 “대부분 여성에게 좋은 인상을 주거나 비즈니스 목적에서 이미지를 활용한다”고 설명했다.

이에 누리꾼들은 엇갈린 반응을 내놓고 있다. “진짜 부자들은 오히려 과시를 하지 않는다”는 비판적인 의견이 있는 반면, “부에 대한 동경이 이런 시장을 만든 것”이라는 분석도 나온다.

또한 이같은 서비스는 타인을 속이는 수단으로 악용될 가능성도 제기된다. 실제로 중국에서는 SNS를 통해 전용기 이용, 명품 소비 등 허위로 꾸민 이미지를 내세워 접근한 뒤 약 27억원을 가로챈 사기 사건이 발생하기도 했다.

법적 문제에 대한 우려도 있다. 베이징 웨청 법률사무소 위에선산 부소장은 “상업적 목적으로 타인의 얼굴이 식별되는 사진을 사용하는 경우 초상권 침해에 해당한다”며 “사진은 저작권 보호 대상이기 때문에 무단 복제·유통 역시 법적 책임을 질 수 있다”고 지적했다.

류쥔하이 중국 인민대 법학원 교수는 또 중국 중앙방송(CCTV)을 통해 “소비자가 타인을 속일 의도로 ‘부자 이미지’를 활용하는 사실을 알면서도 이를 제공했다면, 서비스 제공자 역시 책임에서 자유로울 수 없다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지