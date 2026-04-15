다락방서 찾은 포켓몬 카드가…28년 만에 5000만원 됐다

영국에서 한 교사가 다락방에서 우연히 발견한 포켓몬 카드가 수천만원대 가치가 있는 것으로 밝혀져 화제다.

13일(현지시간) BBC 등 현지 매체 보도에 따르면 특수교사 앤드루 브라운드는 최근 집 다락방을 정리하던 중 어린 시절 수집했던 포켓몬스터 트레이딩 카드 여러 장을 발견했다. 초등학교 시절 포켓몬 카드 수집에 빠져 있었다는 브라운드는 “당시 열풍이 워낙 거세 학교에서 카드 사용을 금지할 정도였다”고 회상했다.

일부 카드는 포장 상태 그대로 보관돼 있었지만, 그는 처음에는 큰 가치가 있을 것이라고 생각하지 못했다. 그러나 포켓몬 카드 전문점을 운영하는 친구에게 감정을 의뢰한 결과 상황이 달라졌다. 2000년대 초반에 발행된 카드 중 일부가 희귀성과 보존 상태를 인정받으며 높은 평가를 받은 것이다.

앤드루 브라운드와 약혼녀(왼쪽). 오른쪽은 브라운드가 다락방에서 찾은 포켓몬 카드인 스카이리지 리자몽 홀로 카드. 피플 캡쳐

가장 주목받는 카드는 최상급 상태의 ‘스카이리지 리자몽 홀로그램 카드’로 예상 낙찰가는 8000~1만2000파운드(약 1600만~2400만원)에 달한다. 이와 유사한 준최상급 카드도 약 1만 파운드(약 2000만원) 수준에서 거래될 것으로 전망된다. 리버스 홀로 버전 카드 역시 1600~2200파운드(약 320만~440만원) 가치가 예상된다.

브라운드는 “카드를 전부 팔아도 500파운드 정도일 것으로 생각했다”며 “28년 전만 해도 포켓몬의 인기가 이렇게 오래 갈 줄은 아무도 몰랐다. 이렇게 높은 가치가 있을 줄은 상상도 못했다”고 말했다. 이어 “금전적 가치는 크지만, 어릴 때 정말 좋아했던 카드들은 많이 닳아 있어서 오히려 더 소중하다”고 덧붙였다.

현재 결혼을 앞두고 있는 브라운드는 약혼자와 상의 끝에 카드를 경매에 내놓기로 결정했다. 이번 판매를 통해 최대 2만5000파운드(약 5000만원)의 수익을 기대하고 있으며, 해당 금액은 결혼식 비용에 보탤 계획이다.

한편 최근 희귀 포켓몬 카드의 가치가 급등하는 가운데, 지난 2월에는 희귀 피카츄 카드가 해외 경매에서 약 1200만파운드(약 240억원)에 낙찰돼 화제를 모은 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지