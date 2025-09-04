영풍 석포제련소 ‘스마트 쉼터’ 오픈

영풍 석포제련소는 지난 2일 생산직 사원들의 근무환경 개선을 위해 ‘스마트 쉼터’를 개소했다고 4일 밝혔다.

영풍 제공

이날 스마트 쉼터 개소식에는 김기호 영풍 대표 겸 석포제련소장, 강철희 석포제련소 노동조합 위원장과 다수 임직원들이 참석했다.

스마트 쉼터는 민원서류 발급, 인터넷 뱅킹, 회사 인트라넷 이용 등 일상 업무에 불편을 겪어온 현장 직원들을 지원하기 위한 공간이다. 약 70㎡ 규모의 직원 전용 PC 라운지 형태이며 24시간 운영된다.

이곳에는 민원서류 출력, 인터넷 뱅킹, 회사 인트라넷 접속, 팩스 전송 등을 할 수 있도록 제반장비들이 구비됐다. 직원 확인 절차만 거치면 누구나 자유롭게 편의시설을 이용할 수 있다.

강철희 석포제련소 노동조합 위원장은 “3교대 근무와 현장 중심의 업무 특성상 개인적으로 컴퓨터 사용이 어려웠던 생산직 직원들을 위해 뜻깊은 시설이 생겼다”며 “직원 복리증진에 큰 도움이 될 것”이라 말했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

