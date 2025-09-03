내란특검, 연이틀 국힘 압색 시도…“추경호 계엄 사전 인지 가능성 배제 못해”

국회 계엄해제 방해 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 이틀 연속 국민의힘에 대한 강제수사에 나섰다.

박지영 특검보는 3일 브리핑을 통해 “(국민의힘) 원내대표실과 원내대표 행정국을 제외하고 모든 집행이 완료됐고, 현재는 국회 본관에 들어가서 집행을 시도 중에 있다”며 “집행이 원만하게 이뤄질 수 있도록 현재 협의를 진행 중”이라고 밝혔다.

'계엄 해제 표결 방해 의혹'을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀의 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색 시도가 이어진 3일 국민의힘 의원들이 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 '야당탄압 정치보복 압수수색 중단하라'라고 적힌 손팻말을 들고 농성을 하고 있다. 연합뉴스

내란특검은 전날 국민의힘 추경호 전 원내대표의 자택과 대구 달성군 지역구 사무실, 서울 여의도 국회의원실 등을 압수수색했다. 국민의힘 원내대표실과 행정국도 압수수색 장소에 포함됐지만, 야당 측 반발에 막혀 영장을 집행하지 못하고 철수했다.

추 의원은 지난해 12월3일 비상계엄 선포 이후 의원총회 장소를 여러 차례 변경해 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받는다. 특검은 추 의원 압수수색 영장에 내란중요임무종사와 직권남용권리행사방해 혐의를 적시했다.

특검은 압수수색을 정치보복이라며 반발하는 국민의힘에 대해 ‘정당한 영장 집행’이라며 정면으로 반박했다. 법원이 영장을 발부한 데는 압수수색 필요성이 인정되고 혐의도 어느 정도 소명됐기 때문이라는 설명이다. 박 특검보는 “국민의 대표자이자 봉사자인 국회의원들이 현명한 판단을 할 것이라 본다”며 “법관이 발부한 적법한 영장인 만큼 집행이 이뤄질 수 있도록 적극적으로 협조해주시리라 믿는다”고 했다.

압수대상 기간을 추 전 원내대표가 선출된 지난해 5월9일부터 이달 2일까지로 적시한 것을 두곤 “원내대표가 계엄을 사전에 인지했을 가능성을 배제할 수 없다”고 설명했다. 비상계엄 관련 논의가 2024년 3월부터 진행된 만큼, 당시 여당의 원내대표가 관여한 정황이 있는지 따져보겠다는 거다.

한편 특검은 계엄 당일 추 의원과 함께 원내대표실에 있었던 국민의힘 의원에 대해서도 수사를 진행할 것으로 보인다. 이와 관련해 특검은 전날 조지연 의원도 참고인 신분으로 압수수색했다. 박 특검보는 “당시 원내대표실에서 의사결정이 이뤄진 과정에 대해 중요 참고인이 될 것”이라며 “그분들에 대한 수사는 불가피하지 않나 생각한다”고 덧붙였다.

변세현 기자 3hyun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]