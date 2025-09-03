BNK부산은행, ‘저소득 가정 자녀 돕기’ 기금 전달

BNK부산은행은 3일 부산시교육청에 저소득 가정 자녀 지원을 위한 기금 7억8800여만원을 전달했다고 밝혔다.
부산은행은 매년 부산시교육청 산하 공무원 및 사립학교 교직원을 대상으로 발급된 ‘부산교육사랑카드’ 이용액 중 일부를 적립해 부산시교육청에 전달하고 있다.
2005년부터 올해까지 전달된 ‘저소득 가정 자녀 돕기 기금’ 규모는 약 82억여원으로, 매년 지역 저소득층 자녀의 급식비 지원에 사용된다.
방성빈 부산은행장은 “부산교육사랑카드가 더욱 활성화돼 지역 저소득 가정에 보탬이 될 수 있는 기회가 많아지길 바란다”며 “앞으로 공익형 금융서비스를 지속적으로 발굴해 사회적 가치창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 부산은행은 추석맞이 나눔사업, 설맞이 나눔사업, BNK장학금 지원, 부산의료원 소아청소년 응급 의료체계 지원 등 저소득 가정 지원을 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]