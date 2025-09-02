‘나만 힘든 줄 알았는데’...‘이 병’, 110만 환자가 겪고 있다

지난해 우리나라 우울증 환자가 110만명을 돌파하며 역대 최대치를 기록했다.

사진=게티이미지뱅크

더불어민주당 서미화 의원실이 국민건강보험공단에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 우울증 환자는 110만 6603명으로 2020년 대비 (83만 2483명) 약 33% 늘었다. 같은 기간 진료 건수도 약 639만 4820건에서 852만 4185건으로 33.3% 증가했다.

최근 5년간 우울증 환자 수는 지속적인 상승세를 보였다. 연도별로 살펴보면 △2020년 83만 2483명 △2021년 91만 5910명 △2022년 100만 1046명 △2023년 104만 3732명 △2024년 110만 6603명으로, 연평균 7.4%씩 올랐다.

지난해 우울증 환자의 성별·연령별 분석 결과, 여성 환자가 남성 환자보다 2배 더 많았다. 여성 환자는 74만 3590명으로 전체 환자의 약 67%를 차지했다. 남성 환자는 36만 3013명으로 집계됐다.

연령 별로는 보면, 20대 환자가 19만 4261명으로 가장 많았다. 30대 환자가 19만 1106명, 40대 환자가 16만 8066명, 60대 환자가 14만 6094명으로 뒤를 이었다.

최근 5년간 10대 미만 환자의 증가세가 눈에 띄게 늘었다. 2020년 991명에서 2024년 2162명으로 118.2% 늘었다. 같은 기간 10대는 83.5%, 30대는 69.7%, 40대는 52.4%, 20대는 35.9% 증가율을 기록했다. 아동·청소년층과 젊은 세대의 상승세가 두드러졌다.

서미화 의원은 “정신건강 문제는 골든타임을 놓치지 않고 조기에 발견해 개입하는 것이 가장 중요하다”며 “이를 위해 국가 차원의 정신건강 인프라 확충이 시급하다”고 강조했다. 이어 “우울증은 누구나 겪을 수 있는 ‘마음의 감기’이기에 우울증에 대한 부정적 인식을 개선하는 사회적 노력이 필요하다”고 강조했다.

윤성연 기자 ysy@segye.com

