육군 대위, 대구 수성못 인근에서 총상 입은 채 발견

육군 대위가 대구의 도심 유원지인 수성못 인근에서 총상을 입은 채 발견돼 군 당국과 경찰이 조사에 나섰다.
2일 육군과 경찰, 소방당국 등에 따르면 이날 오전 6시29분쯤 대구시 수성구 수성못 화장실 뒤편에서 30대로 보이는 남성이 숨져 있다는 시민 신고가 접수됐다.
경북에 있는 육군 직할부대 소속 대위로 당시 사복을 착용하고 총상을 입은 상태였다. 머리 쪽에 출혈이 있었고, K-2로 추정되는 군용 소총이 함께 발견됐다. 현장에서 이 총기는 군 당국이 수거했다.
군 당국은 사고 경위와 함께 군 장교가 소총을 휴대하고 군부대에서 멀리 떨어진 곳에서 사망한 경위 등을 조사하고 있다. 당국 관계자는 “범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다”며 “총기 반출 경위 등을 조사할 계획”이라고 밝혔다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이현미 기자 engine@segye.com
