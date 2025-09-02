특조금, 뇌물 파문 그리고 대규모 해외출장 [오상도의 경기유랑]

‘특별조정교부금’(특조금)을 놓고 경기도와 경기도의회가 시끄럽습니다. 도는 도의회가 배분 시기 등을 규정해 재의 요구했던 조례안이 다시 도의회 본회의를 통과하자 최근 다시 재의 요청을 한 것으로 전해졌습니다.

도의회가 제출한 개정안에는 도가 시·군에 교부하는 특조금의 배분 시기를 상·하반기 각 1회 이상으로 정하고, 하반기에는 늦어도 11월까지 이를 끝내야 한다는 내용이 담겼습니다. 표면상으론 아무런 문제가 없어 보입니다.

하지만 속내는 복잡합니다. 도의회가 지급 시기를 못 박은 건 연말 예산안 처리를 앞두고 도 집행부가 특조금 카드를 활용하는 걸 막기 위해서라는 얘기가 돕니다. 도의회가 도 핵심 사업의 발목을 잡더라도, 도 집행부가 나서 특조금을 무기로 반격하지 못하게 하려는 의도라는 겁니다.

앞서 도의회는 지난홰 12월에 배분 시기 외에 배분 계획까지 도의회에 사전 보고하도록 하는 개정안을 마련해 도 집행부를 압박한 바 있습니다. 당시 개정안은 ‘사전 보고’를 놓고 의견이 갈렸고 임시회에 상정되지 못했습니다. 이에 도의회는 이를 삭제하고 수정안을 발의해 지난 7월 임시회에서 본회의 의결을 끌어냈죠.

◆ ‘특조금 우선 배정’ 도의원 3명 뇌물 혐의 구속…“고양이에게 생선 맡기나”

특조금이란 무엇일까요.

1일 도와 도의회에 따르면 특조금은 경기도 같은 광역지방자치단체가 시·군에 나눠주는 예산을 일컫습니다. 간단히 말하면 시·군 간 재정 격차를 줄이거나 갑작스러운 예산 수요에 대응하기 위해 마련된 재원입니다. 언제, 어떤 기준으로 지급되는지 기준은 명확하지 않습니다. 규모는 경기도에서만 연간 4000억원 안팎으로 알려졌습니다.

최근 도내 기초지자체에서 만난 한 부시장은 이런 얘기를 했습니다. “그동안 (전임) 도지사들은 특조금을 활용해 시·군 단체장과 도의원들을 ‘줄 세우기’하는 등 정치적으로 악용했다. 그런데 현직(김동연) 지사는 이런 ‘기술’이 부족한 것 같다.”

나쁘게 얘기하면 ‘(얄팍한) 정치 기술이 없다’는 지적이고, 좋게 얘기하면 ‘때 묻지 않았다’는 표현입니다. 특조금과 관련된 권한을 오롯이 활용하지 않으면서, 오히려 도의원 등 다른 정치인들이 이를 악용할 가능성이 있어 보인다는 뜻이기도 하죠.

실제로 특조금 배분은 도지사가 원할 때 줄 수 있는 구조입니다. 이처럼 불투명한 운영 방식은 예산의 공정성과 효율성을 떨어뜨린다는 지적을 받아왔습니다. 일부 전임 지사들이 예산 배분 등을 도의회와의 협치 기준으로 제시한 것도 이와 무관치 않아 보입니다.

이는 정치적 거래나 부패의 통로가 될 수 있습니다. 수사당국의 압수수색을 거쳐 지난달 27일 경기도의회 현직 의원 3명이 뇌물수수 및 범죄수익은닉 혐의로 구속된 것이 대표적 사례입니다. 구속된 도의원들에게는 도내 지능형교통체계(ITS) 사업을 추진한 민간업자로부터 수천만원에서 수억원에 이르는 금품과 접대를 받은 혐의가 제기됐습니다.

해당 민간업자는 도의 특조금을 우선 배정받을 수 있도록 청탁했고, 특정 정당 소속 도의원들이 편의를 제공했다는 게 경찰의 수사 내용입니다. 특조금 처리 과정이 도의원들의 ‘검은 커넥션’에 활용됐다는 겁니다. 나아가 일각에선 일부 기초지자체장(시장)의 연루설까지 떠돌고 있습니다.

◆ “金 지사는 특조금 ‘줄 세우기’ 없어”…野 “전면 개편”

도의원들은 도 집행부를 표적 삼고 있습니다.

도의회 국민의힘은 입장문을 통해 “도청 공직사회가 술렁이는 만큼 특조금 집행 과정 전반에 대해 철저히 감사하고 신속히 재발방지 대책을 세우라”고 촉구했습니다. 이어 “도는 쌈짓돈으로 전락한 특조금 제도를 도민의 알권리를 충족하는 것은 물론이고, 투명한 운영이 가능하도록 전면 개편하라”고 요구했습니다.

도는 도지사의 특조금 관련 개정안을 두고 ‘고유 권한’인 예산집행권 침해 소지가 여전히 해소되지 않은 만큼 심도 있는 논의가 필요하다는 입장입니다. 근거 규정은 도지사의 특조금 배분 권한(지방재정법 제29조 제2항)과 예산집행권(지방자치법 제116조)입니다. 행정안전부 역시 도의 의견과 결을 같이하는 것으로 알려졌습니다.

도 관계자는 “특조금은 각 시·군에서 특별한 재정 수요가 발생할 경우 도지사 재량으로 교부하는 것”이라고 설명합니다. 그러면서 “2021년 중앙행정심판위원회 재결에 따라 당해연도의 특조금을 공개하는 것은 바람직하지 않다는 행정심판 결과도 있었다”고 덧붙였습니다.

여기서 따져볼 문제가 있습니다. 투명성을 확보한다며 도가 도의회와 권한을 나누는 게 근본적 해법이 될 수 있느냐는 겁니다. 경기도의회는 최근 뇌물 사건으로 수사당국의 압수수색을 받고, 동료의원 3명이 뇌물 혐의로 구속된 가운데 다시 대규모 해외출장 논란에 빠졌습니다. 도민의 싸늘한 시선을 받는 도의회가 먼저 자정 결의에 나서야 하는 건 아닌지 되물어봅니다.

경기도의회 공무국외출장 심사위원회 등에 따르면 도의회 전체 13개 상임위원회 중 8개 상임위는 이달 임시회가 끝나자마자 출장에 나서는 일정을 확정했습니다. 임시회 직후 해외출장길에 오르는 도의원들은 10명 중 6명꼴입니다.

◆ 특조금 개선 논의는 필요…“과거 집행 폐쇄적” 주장

목적지는 스페인·일본·중국·싱가포르·말레이시아 등 다양합니다. 도의회 의장이 중국을 찾는 일정까지 포함하면 전체 도의원 156명 중 94명(60.3%)이 이달 넷째 주 자리를 비우게 됩니다. 상임위별 여비는 3574만~4728만원 수준으로 알려졌습니다. 총 경비는 최소 3억2000만원 이상으로 추산됩니다.

한 상임위는 출장 일정 가운데 국립공원, 재래시장, 호수 방문이 각각 하루 일정 대부분을 채웠고, 다른 상임위도 유명 대성당 방문으로 하루를 할애했습니다.

경기도의회는 지난해 의원 156명 중 143명(92%)이 항공료 부풀리기 등 회계부정 의혹으로 입건된 뒤 아직 이 사건에서 완전히 벗어나지 못한 상태입니다.

여론의 시선은 싸늘하기만 합니다. 경제정의실천시민연합(경실련) 관계자는 “(수사당국이 도의회를 상대로) 뇌물·성희롱·회계부정 의혹을 수사 중인데 혈세로 무더기 해외출장을 간다니 납득이 안 된다”고 말합니다.

하지만 특조금 운영을 개선하기 위한 논의는 여전히 필요해 보입니다. 지난 3년간 김동연 지사 역시 특조금 배분을 권력화하는 뚜렷한 행보를 드러내진 않은 것으로 보입니다. 이전 도지사들과 차별화했다면, 이번 기회에 폐쇄적 특조금 집행의 관행을 깨기 위한 작은 노력을 기울여 보면 어떨까요.

도의회 역시 ‘고양이에게 생선을 맡길 수 없다’는 여론의 비난을 면하기 위해선, 철저한 자정 노력과 반성에 나서야 합니다. 다수의 ‘선량한’ 도의원들을 향해, 불필요한 오해의 시선을 거둘 수 있도록 ‘필요충분조건’을 만들어야 합니다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

