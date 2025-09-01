월성본부 'I-NOVA', 국가품질혁신경진대회 금상 수상

한국수력원자력 월성원자력본부는 지난달 25~29일까지 제주에서 열린 '제51회 국가품질혁신경진대회'에서 금상을 수상했다고 1일 밝혔다.

이번 대회에는 전국 17개 시·도 지역 예선을 통해 최종 선발된 316개 품질분임조가 참가했다.

정원호 월성본부장이 국가품질혁신경진대회에서 금상을 수상한 I-NOVA 분임조와 기념촬영을 하고 있다. 월성본부 제공

월성본부 제3발전소 'I-NOVA' 분임조는 '계측제어설비 공정기술 학습으로 정비시간 단축'을 주제로 출전해 학습조직 부문 금상을 수상하며 원전 운영에 대한 품질과 안전의 우수성을 인정받았다.

'I-NOVA' 분임조는 실무 중심의 학습 인프라 구축을 학습방향으로 설정하고 △도면 해석지원 프로그램 개발 △계측기 스마트 진단 프로그램 개발 △계측기 교정 실습장비 개발의 3대 학습활동을 통해 학습조직의 역량을 향상하고 성과를 창출했다.

정원호 월성본부장은 "이번 수상은 적극적인 품질혁신을 통한 엔지니어 역량 및 원전 운영 능력 향상에 지속적인 노력을 기울인 결과"라고 평가했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

